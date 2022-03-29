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    Siirt'te şifalı soryaz bitkisini toplamak için, dik yamaçlarda ölüme meydan okudu

    Her yıl şifalı soryaz bitkisini toplamak için yollara düşen Siirtli köylüler, bu yılda dik yamaçlara tırmandı. Cemil Beydoğan, soryaz bitkisinin yalnız Siirt ve çevresinde yetiştiğini söyledi.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:17
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    Siirt'te şifalı soryaz bitkisini toplamak için, dik yamaçlarda ölüme meydan okudu

    Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde yaşayan vatandaşlar, geleneklerinden vazgeçmedi.

    Köylüler her yıl olduğu gibi bu yıl da şifalı soryaz bitkisi için yollara düştü.

    Kilometrelerce yol kateden köylüler, tehlikeli dağ yamaçlarına çıktı.

    ‘SADECE SİİRT VE ÇEVRE İLLERDE YETİŞİYOR’

    Soryaz bitkisinin birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren köylülerden Cemil Beydoğan, her yıl bu vakitlerde dağ yamaçlarına inerek bu otu topladıklarını, her yerde bulunamayan soryazın sadece Siirt ve çevre illerde yetiştiğini, ölümü göze alıp dağ yamaçlarında bu otu topladıklarını söyledi.

    Siirt te şifalı soryaz bitkisini toplamak için, dik yamaçlarda ölüme meydan okudu #1

    MART VE NİSAN AYLARINDA TOPLANIYOR

    Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıkıp topladıkları soryaz bitkisini evlerine getirip tüketiyor.

    Siirt'te şifalı soryaz bitkisini toplamak için, dik yamaçlarda ölüme meydan okudu VİDEO

    Siirt te şifalı soryaz bitkisini toplamak için, dik yamaçlarda ölüme meydan okudu #2

    Siirt te şifalı soryaz bitkisini toplamak için, dik yamaçlarda ölüme meydan okudu #3


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