Sık idrara çıkmanızın altında yatan 6 olası neden

Normalden daha sık tuvaleti ziyaret ettiğinizi düşünüyorsanız, gün içerisinde kaş kez idrara çıkmanın normal kabul edildiğini ve sık aralıklarla gitmenin altında yatan nedenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Aşırı idrara çıkma her zaman aşırı su içmenin bir nedeni değildir; çeşitli nedenlerle olabilir. Günde kaç kez idrara çıkıyorsunuz? Gerçekten hiç düşünmediniz mi? Pekala, günde kaç kez tuvalete gittiğinizi saymak önemli görünmeyebilir, ancak bir günde kaç kez idrara çıktığınız, sağlığınız hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Bu sayının gerçekten önemi var mıdır? Günde 4-10 kez idrara çıkmak normal ve gereklidir. Bununla birlikte, çoğu insanın idrar yaptığı ortalama miktar, günde dört ila yedi defadır. Ancak hiç gitmemek veya günde bir veya iki kez idrara çıkmak sağlıksızdır ve kesinlikle önerilmez.

Aynı şekilde birdenbire tuvalet yolculuklarınızın arttığını fark ederseniz, bu da normal değildir. Aslında, bu durum, ele alınması gereken diğer birkaç tıbbi durumla ilgili olabilir. Bu nedenle günde kaç kez idrara çıktığınızın farkında olmalısınız. İşte, sık idrara çıkma sağlığınız hakkında şunları gösterebilir;

1. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu veya mesane enfeksiyonuna sahip olmak sık idrara çıkmanızın nedenleri arasındadır. Bir idrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemin bir enfeksiyonudur. Bu durumun semptomları arasında ağrılı idrara çıkma, yanınızda veya belinizde ağrı hissetme ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı sayılabilir. Çoğu idrar yolu enfeksiyonu bir antibiyotik ile tedavi edilebilir.

2. İNTERSTİSYEL SİSTİT

İnsanlarda interstisyel sistit (sık idrara çıkmaya neden olan ağrılı bir mesane durumu) görülebilir. Ağrı, hafif rahatsızlıktan şiddetli ağrıya kadar değişir. Bu durum, ağrılı mesane sendromu olarak bilinen bir hastalık yelpazesinin parçasıdır.

3. HAMİLELİK

Hamilelik sırasında mesane sıkıştığı için sık idrara çıkma normal olarak kabul edilir. Bunun nedeni, bebeğin zamanla karında geniş yer kaplamasıyla mesaneye baskı yapmasındandır. Doğum sonrasında da belli bir süre bu şikayet devam edebilir.

4. BÖBREK HASTALIKLARI

Sık idrara çıkma böbrek hastalığına işaret edebilir. Ve bu duruma karın ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu ve ateş eşlik edebilir. Sık idrara çıkma, zayıflık veya uyku güçlüğü belirtileri, kanlı idrar, iştahsızlık ve kas krampları eşlik ediyorsa, bir doktora görünmelisiniz.

5. DİYABET

Çoğu insan çok fazla idrara çıkmanın diyabetin erken belirtilerinden biri olduğunu bilir. Yüksek kan şekeri mesaneyi tahriş eder, bu da az miktarda idrar içerdiğinde bile kasılma eğilimi göstererek sık idrara çıkmaya neden olur.

6. DİÜRETİKLER

Diüretik, normalden daha sık idrara çıkmanıza neden olan bir şeydir. Muhtemelen yaygın diüretiklere aşinasınızdır; alkol, kahve ve çay gibi içecekler. Ayrıca, yüksek tansiyon gibi diğer durumları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların idrar söktürücü yan etkileri olabilir. Diüretikleri tercih etmek, böbrekte yüksek tansiyonu veya sıvı birikimini tedavi etmek için ilaçlar anlamına gelir ve fazla sıvı vücuttan atılır. Bu sık idrara çıkmaya neden olabilir.