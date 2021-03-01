Silikozis hastalığı nedir, belirtileri neler? Silikozis hangi mesleklerde görülür?

Ciddi sonuçlar doğuran bir solunum yolu hastalığı olan Silikozis, Türkiye'de genelinde daha sık görülmeye başlamasıyla merak ediliyor. Peki silikozis nedir, belirtileri nelerdir?

Silikozis hastalığı gündeminde yerini koruyor.

Bir çeşit meslek hastalığı olarak ve bir dönem Dul Bırakan Hastalığı olarak da bilinen silikozis, bir işçinin kot taşlama işinde altı ay çalışması ile ortaya çıkabilir.

İstanbul'da, silikozis hastalığına yakalanan Ercan Akyürek (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 26'ya Türkiye genelinde ise 74'e yükseldi.

Vatandaşlar silikozis nedir, belirtileri nelerdir? Hangi mesleklerde görülür? sorularını araştırıyor.

İşte silikozis hastalığına dair merak edilenler..

SİLİKOZİS NEDİR?

Silikozis ya da halk arasında bilinen yaygın adı ile kot taşlama hastalığı, silika adı verilen bir materyalin ufak parçacıklarının (partikül) nefes yolu ile akciğere inmesiyle meydana gelen bir solunum sistemi hastalığıdır.

Silikozis, mesleki akciğer hastalıkları (pnömokonyozlar) sınıfında bir hastalıktır. Meslek hastalıkları kısaca, çeşitli vücuda zararlı yabancı maddelerin sürekli ve yüksek dozda solunması ile akciğerlerde birikmesi ve akciğer kapasitesini azaltması olarak tanımlanabilir.

Bunlar asbest, kömür, berilyum, silika ve pamuk başta olmak üzere pek çok madde olabilir.

SİLİKOZİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Silikozisin belirtileri altında bulunduğu meslek hastalıkları grubu ve restriktif akciğer hastalıkları grubu için tipik ve ortaktır.

Ortaya çıktıktan sonra giderek yoğunlaşma eğilimindedir. En sık görülen belirtiler şunlardır:

Öksürük ve balgam

Nefes darlığı

Halsizlik, yorgunluk

Göğüs ağrısı ve batma hissi

Ateş

İlerlemiş hastalarda özellikle dudak çevresinin mavimsi soluk renk alması

Solunum sayısında artma

Bacaklarda ödem ve şişme

Kilo kaybı

SİLİKOZİS HANGİ MESLEKLERDE GÖRÜLÜR?

Tünel yapımında çalışan işçiler, çimento gibi inşaat maddeleriyle çalışan kişiler risk grubundadır.

Silikozis maddesine maruz kalmak, bir de yeterli temiz havanın alınmaması hastalığın oluşmasına yol açmaktadır.

Kömür ve taş ocağı gibi, oksijenden mahrum kalınarak, solunan havadaki pek çok kimyasal maddelere maruz kalarak çalışan işçiler, büyük oranda riske sahiptir.

Kot imalathanelerinde çalışan işçiler, kumlama işlemi sırasında gerekli tedbirleri alınmadığı için büyük risk içindedirler. Bilinen silikozis hastalarının yarısından çoğu kot imalathanelerinden çıkmaktadır.

Diş teknisyenleri, diş yapımı sırasında yoğun şekilde silika maddesine maruz kaldığından, riskli guruplara dahildirler.

SİLİKOZİSİN TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın teşhisinde son derece başarılı olan tıp uzmanları, tedavi konusunda çaresiz kalmaktadır. Silikoz hastalığının, bilinen kesin bir tedavisi henüz bulunamamıştır.

Alınan ilaçlar ve tedbirler ile hastanın kalan hayatını rahat ve kaliteli geçirmesine çalışılabilir. Hastanın sık sık oksijen alması sağlanabilir. Bu şekilde vücudun ihtiyacı olan oksijenin dolaşıma girmesi sağlanabilir.

İlerlemiş hastalıklarda, ömrü uzatabilmek için akciğer nakli yapıldığı görülmektedir.