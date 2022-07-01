Sindirim, stres, zayıflama... Biberin 10 inanılmaz faydası

Yemeklere lezzet katmak için kullanılan biber, aynı zamanda çeşitli sağlık yararlarına sahip bir gıdadır. İşte kalp hastalıklarını önlemeden soğuk algınlığıyla mücadeleye kadar biberin faydaları.

Biber, tüm dünya mutfaklarında çiğ, pişmiş, kurutulmuş ve toz halinde kullanılır. Çeşidine bağlı olarak aroması tatlı, keskin ve acı olabilir. Biberin ağızda bıraktığı yanma hissine, ağızda bulunan ısı reseptörlerini aktive eden kimyasal bir bileşik olan kapsaisin neden olur.

Acı biber tükettikten sonra ağzınız yanıyorsa, sudan kaçının. Daha çok süt, peynir veya bir kaşık zeytinyağını tercih edin, çünkü kapsaisin yağ ile temas ettiğinde serbest kalır.

Biberi yemeklerinizde düzenli olarak kullanabilirsiniz, ancak yüksek dozda çok acı biberlerin sınırlı olarak alınması önerilir. Hemoroidlere neden olabilir, hassas bağırsaklara zarar verebilir ve hatta bazı durumlarda mide kanseri geliştirme riskini artırabilirler.

Biberin besin değerleri

Biber, bağırsak geçişini etkili bir şekilde uyaran en iyi lifli bitkilerden biridir. Kırmızı veya yeşil biber mükemmel bir C vitamini (portakaldan daha fazla C vitamini içerir), A vitamini ve potasyum kaynağıdır. B6 vitamini ve folik asit içerirler.

Biberlerin içerdiği A vitamini hücrelerin erken yaşlanması ve tümör oluşumu üzerinde bir antioksidan ve önleyici etkiye sahiptir. Bir biber ne kadar olgunsa, o kadar kırmızıdır ve dolayısıyla bu değerli besinleri o kadar fazla içerir.

Çiğ ve pişmiş olarak besin değerleri aynıdır. Biber çeşitlerindeki besinlerin oranı değişiklik gösterir. Kırmızı biber, yeşil biberden çok daha fazla A vitamini ve C vitamini içerir. Tüm vitaminlerinden en iyi şekilde yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Biberlerin keskin aroması içeriğinde bulunan kapsaisin maddesinden gelir.

100 gram kurutulmuş kırmızı biberin besin değeri şu şekildedir:

Kalori: 324 kcal

Karbonhidrat: 69.89 gr

Protein: 10.58 gr

Yağ: 5.81 gr

C vitamini: 31.4 mg

B2 vitamini: 1.205 mg

B5 vitamini: 0.956 mg

B6 vitamini: 0.81 mg

K vitamini: 108.2 mcg

A vitamini ve provitamin A: 1324 mcg

Folat: 51 mcg

Kalsiyum: 45 mg

Demir: 6.04 mg

Magnezyum: 88 mg

Fosfor: 159 mg

Potasyum: 1870 mg

Çinko: 1.02 mg

Selenyum: 3.5 mcg

Biberin faydaları

Birçok farklı besin içeriğine sahip biberlerin sağlığa inanılmaz faydaları vardır. İşte biberin sağlığa faydaları.

Kansere karşı korur

Biber, tümör gelişimine karşı etkili maddeler içerir. Biberlerin içerdiği kapsiat adı verilen maddeler, apoptozu, yani tümör hücrelerinin ölümünü destekler. Araştırmalar, kanserli tümörlerin gelişimine karşı mükemmel önleyici potansiyele sahip olduklarını gösteriyor. Çalışmalar, biberin belirli kanserojen bileşiklerin oluşumunu veya etkisini engelleyebileceğini gösteriyor.

Migreni hafifletir

Burun deliklerine biber bazlı bir sprey sıkmak mı? Açıkçası, kulağa hoş gelmiyor. Ancak bu tip spreyler migreni rahatlatır. Bu spreyler, acı biberdeki organik bileşik olan kapsaisin ile yapılır. Kapsaisin, beynin trigeminal siniri üzerinde anestezik bir etkiye sahiptir. Belirli migren türleri ve şiddetli baş ağrıları beynin bu bölümünde başlar.

Metabolizmayı hızlandırır

Acı biber yediğinizde vücudunuzda bir ısı yükselişi olur. Bunun nedeni, acı biberdeki kapsaisinin vücudun ısınmasını hızlandırmasıdır. Aynı zamanda bir duyu nöronu olan TRPV1'i uyarır. Bu ayrıca yağ depolanmasını önlemeye yardımcı olur ve ayrıca iştahı düzenler. Tüm bunlar kilo vermenize yardımcı olabilir.

Kalp hastalıklarına karşı korur

Kapsaisin, kalp ve damar hastalıklarının gelişme riskini azaltan iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bu korumadan tam olarak yararlanmak için biberleri dengeli bir diyetle birlikte haftada yaklaşık 4 kez tüketmeniz önerilir.

Soğuk algınlığını hafifletir

Biberlerde bulunan kapsaisin, salgıları uyararak solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Bu madde aynı zamanda iltihap önleyicidir. Ayrıca bu besinde büyük oranda bulunan C vitamininin antioksidan özelliği hastalıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Vücut ağrılarını azaltır

Kapsaisin vücutta bir sıcaklık hissini tetikler. Vücudunuzun ağrıyı algılamasını sağlayan duyusal nöronlar dahil bu sıcaklık hissinden etkilenir. Ve nöronlar ağrı mesajını iletmek yerine beyne sıacklık mesajını iletirler. Bu, ağrıyı doğal olarak hafifletmek için yüzyıllardır kullanılan küçük bir ipucudur.

Güçlü antioksidan özelliklere sahiptir

Biber özellikle quercetin, luteolin, manganez ve E vitamini bakımından zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallere karşı savaşır ve bu etki ile bazı hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olur. Özellikle kolorektal ve prostat kanserine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.

Artriti yatıştırır

Kapsaisin, hızlı ağrı kesici için kullanılan birçok krem, balsam ve ısı bandında kullanılır. Kapsaisin artrit ve fibromiyalji ağrısını hızlı bir şekilde yarı yarıya azaltabileceği bilinmektedir.

İnsülin seviyelerini düzenler

Yemek sırasında düzenli olarak biber tüketimi insülin ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle biberler özellikle şeker hastalığı olan kişiler için önerilir.

Sindirimi iyileştirir

Biber tükürük üretimini, mide salgılarını ve pankreas enzimlerinin aktivitesini arttırır. Bunlar sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği azaltır, mide bulantısına ve kabızlığa karşı savaşır. Ayrıca sindirimi yavaşlatan yağlar üzerinde de etkilidir. Ancak, hemoroid veya mide ekşimesine yatkın olanlar için fazla tüketim önerilmez.

Çok acı biber yediğinizde ne yapmalısınız?

Çok acı biber yemek özellikle alışkın değilseniz tehlikeli olabilir. Hatta biber, solunduğunda bazı insanlarda astım krizlerine bile neden olabilir.

Biber çok acıysa ne yapılmalı?

Her şeyden önce, su içmekten kaçının. Bunun yerine, küçük yudumlarla süt için. Veya bir dondurma veya süzme peynir yiyin. Çünkü su, süt yağının aksine kapsaisini çözmez. Süt yağı kapsaisini çözerek uzaklaştırır. Ekmek veya başka nişastalı yiyecekler yemeyi deneyin. Cildinize veya gözünüze acı biber bulaşırsa, etkilenen bölgeyi ılık suyla iyice yıkayın.

Biberlerin olası yan etkileri

Çok fazla biber yemek sağlık sorunlarına yol açabilir. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve bağırsaklarda yanma hissi görülebilir.

Hatta bazı çocuklar çok fazla baharatlı gıda yedikten sonra astım krizi gibi daha ciddi sağlık sorunları yaşayabilirler.