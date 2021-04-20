Sindirim sürecini iyileştirmek için 5 ipucu

Genel olarak midenizin yiyecekleri sindirmesi 2 ila altı 6 sürer. Sindirimi hızlandıramazsınız, ancak meyve, sebze ve tam tahıllar ile sindirimi iyileştirebilmeniz mümkün.

Sindirim, yiyecekleri suya ve vücudumuzun işlevlerini güçlendirmek ve sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz besinlere dönüştürmemize yardımcı olur. Genel sindirim süreci kişiden kişiye benzer olsa da cinsiyet, yaş ve tıbbi durumlar gibi faktörler yiyeceğin ne kadar hızlı sindirildiğini değiştirebilir.

Vücudunuzun yiyecekleri sindirmesi 2 ila 6 saat sürer. Bu, yiyeceğin ağzınızdan kalın bağırsak olarak da bilinen kolonunuza gitmesi için geçen süredir. Bununla birlikte, yiyeceklerin bağırsaklarda dolaşması ve vücudu tamamen terk etmesi 2 ila 5 gün sürebilir.

SİNDİRİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sindirimi etkileyebilecek birkaç faktör vardır:

Cinsiyet: Kadınlar yiyecekleri erkeklerden daha yavaş sindirme eğilimindedir ve bazı sindirim sorunları kadınlarda daha yaygındır. İrritabl bağırsak sendromu kadınlarda 2 ila 6 kat daha sık görülür ve iltihaplı bağırsak hastalığı 2 kat daha fazladır.

Yaş: İnsanlar yaşlandıkça sindirim doğal olarak yavaşlar. Bu aynı zamanda yaşlı yetişkinlerde asit reflü ve kabızlık riskini de artırabilir.

Yenilen yemek: Beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlar, fasulye ve tam tahıllar gibi karmaşık karbonhidratlar ve yüksek yağlı veya proteinli yiyeceklerden daha hızlı sindirilir.

Gebelik: Hamile kadınlar, sindirim sistemini yavaşlatabilen daha yüksek seviyelerde progesteron üretir. Rahim büyüdükçe, kolon gibi sindirim sisteminin bazı kısımlarına baskı uygulayabilir veya bunları bloke ederek sindirim sürecini daha yavaşlatabilir.

Sindirimin amacı vücuda çalışması için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamaktır. Bu besinler genellikle ince ve kalın bağırsaklarda emilir.

İnce ve kalın bağırsaklar da dahil olmak üzere, sindirim süreci vücudun büyük bir kısmına yayılır. Sindirim sisteminizin giriş noktası ağızdır. Yiyecekleri daha küçük, daha kolay sindirilebilir bir forma ayırmak için dişleri ve tükürüğü kullanır. İkinci kısım yemek borusudur. Kaslar kasılır ve yiyeceği mideye doğru iter. Alt kısmında, özofagus sfinkteri adı verilen bir kas, asidin yemek borusuna gitmesini önlemek için tekrar büzülmeden önce mideye yiyecek vermek için gevşer. Sonraki kısım midedir. Asit ve enzimlerin bir kombinasyonu, midede yiyecekleri daha da parçalar.

Mideden sonra besinler ince bağırsağa geçer. İnce bağırsakta, pankreastaki enzimler ve karaciğerden gelen safra, besinleri yeniden parçalar. Su, ince bağırsağın duvarlarında emilir ve besinler kan dolaşımına geçer. Yiyecekler ince bağırsakta 2 ila 6 saat kalabilir.

Atık ince bağırsağı terk eder ve kalın bağırsağa girer. Atıklar çoğunlukla sıvı olarak girer, ancak 36 saatlik kalın bağırsak yolculuğu boyunca daha katı hale gelir. Kalın bağırsak dışkı ile dolduktan sonra rektuma boşalır. Rektum, dışkıyı tutan ve beyni tuvaleti kullanma zamanının geldiği konusunda uyaran bir odadır.

SİNDİRİM SÜRECİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN İPUÇLARI

Sindirimi hızlandırmak için fazla bir şey yapamazsınız, yapmaya da çalışmamalısınız. Hızlı sindirim, yiyeceklerden tüm besinleri emmenizi engelleyebilir. Sindirim hızı ve metabolizmanın iki farklı şey olduğunu hatırlamak önemlidir. Kalori yakmak için metabolizmanızı hızlandırmak ayrı bir süreçtir.

Sindirimi hızlandıramasanız da sağlıklı bir diyetle sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz. İşte sindiriminizi iyileştirmek için 5 ipucu:

- Daha fazla meyve ve sebze yiyin. Özellikle elma, ahududu ve brokoli lif için iyi kaynaklardır. Lif bağırsak sağlığı için olmazsa olmaz olan bir besindir ve kabızlığı engeller.

- Tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi, esmer pirinç ve kinoa gibi tam tahılları seçin. Bunlar, aynı zamanda iyi lif kaynaklarıdır.

- Daha fazla su için. Susuz kalmak kabızlık riskini artırabilir. Kadınlar günde en az 2,7 litre, erkekler ise 3,3 litre su içmelidir.

- İlave şeker içeren gıdalardan uzak durun. İşlenmiş gıdalar ve ilave şeker içerenler sindirim için sağlıklı bağırsak bakterileri dengesini bozar.

- Daha fazla probiyotik besin tüketin. Probiyotik besinler sağlıklı bakteri kolonileri içeren ürünlerdir. Probiyotik açısından zengin yiyecekler arasında kefir, yoğurt ve lahana turşusu bulunur.