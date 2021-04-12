Sinir hasarını gösteren 8 belirti

Daha çok uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü ile ortaya çıkan sinir hasarı, kendisini farklı şekillerde de gösterebiliyor. İşte göz ardı etmemeniz gereken sinir hasarının 8 işareti.

Vücudunuzda milyarlarca sinir var. Bunların çoğu, periferik sinirleriniz, her yere yayılan bir ağacın dalları gibidir ve mesajları gövdeye, beyninize ve omuriliğinize iletir.

İşler sorunsuz yürüdüğünde, beyniniz ihtiyaç duyduğu bilgiyi alır, böylece kaslarınızı hareket ettirebilir, ağrıyı fark edebilir ve iç organlarınızın düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak periferik sinirler hasar gördüğünde; yürümek zorlaşabilir, büyük bir acı yaşayabilirsiniz ya da sıcaklıkları dahi hissedemeyebilirsiniz.

Diyabet, periferik sinir hasarının en büyük nedenlerinden biridir. Kalıtsal anatomik kusurlar ve tekrarlayan harekete bağlı bozulmalar da sinir hasarına neden olabilir. Diğer nedenler arasında araba kazası gibi ani travmalar, yaşlanma, vitamin eksiklikleri, alkol, kurşun, cıva ve arsenik gibi toksinlere aşırı maruz kalma, enfeksiyonlar ve otoimmün bozukluklar sayılabilir. Nöropati vakalarının yaklaşık yüzde 30-40'ı 'idiyopatik'dir, yani bilinen bir neden yoktur.

İyi haber ise sinir hasarının genellikle yavaş gelişmesidir. Bu, kötüleşmeden önce tedavi edebileceğiniz anlamına gelir. Ancak doğru teşhisi almak her zaman kolay değildir. Sinirler, çoğu zaman hissedemediğimiz istemsiz işlevleri kontrol eder. Kan basıncınızı kontrol eder, göz bebeklerinizi genişletir, sindirimi yönetir ve daha fazlasını yaparlar. Bu neden mi önemli? Bu önemlidir çünkü sinir hasarı birçok şekilde ortaya çıkabilir, ancak kolayca göz ardı edilebilir. Her zaman sinirlerdeki uyuşma veya ağrı kadar basit bir şey olarak ortaya çıkmaz.

İşte hasarlı sinirleri yansıtabilecek 8 belirti.

UYUŞMA, KARINCALANMA VE YANMA

Bu his ellerinizden veya ayaklarınızdan kollarınıza veya bacaklarınıza yayılabilir. Duyusal sinirlerin sıkışması nispeten yaygındır ve uyuşma veya karıncalanma gibi semptomlar geçici olabilir. Ama karıncalanma hissi geçmezse, mutlaka doktora başvurun.

El ve ayak parmaklarınızda uyuşma ve karıncalanma önemli bir işarettir. Sıkı bir çorap veya eldiven giyiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu rahatsız edici his, el veya ayak bileklerinize sıkıca bağlanmış bir bant gibi hissettirebilir. Bacaklarda yaşanan keskin ağrılar da yaygındır. Bunlar, iğne batırılmış veya sıcak bir sopayla dokunulmuş gibi hissettiren kısa ama yoğun ağrılardır. Elleriniz ve ayaklarınız daha hassastır. Sizi daha önce rahatsız etmeyen normal hisler artık daha acı verici hale gelir.

HAREKETLERDE ZORLANMA

Motor sinirler etkilenirse, kaslarda zayıflık ve hatta felç meydana gelebilir. Aynı belirtiler, acil olarak ilgilenilmesi gereken temel bir sorun olduğunu da gösterebilir, bu nedenle acil servise gitmek en iyisidir.

Kas seğirmesi ve spazmları yaşabilirsiniz çünkü sinir hasarı, bir kasın gevşemesini engelleyebilir. Açıklanamayan kas erimesi de bu duruma eşlik edebilir. Kas tipik olarak yalnızca çok kullanılmadığında erir. Açıklanamayan kas erimeleri, vücudun eskisi gibi hareket edemediğine işaret edebilir. Ayrıca hareket açıklığınız kötüleşir. Omuzdaki sinir ağrısı, bileklerde ağrı ve siyatik kaynaklı kalça ağrısı yaygın suçlardır.

TEK BACAKTAN AŞAĞI İNEN AĞRI

Sırtınızın alt kısmında başlayan ve bacağınızın arkasından aşağıya inen sürekli keskin bir ağrı, yanma veya karıncalanma, siyatik olduğunuz anlamına gelebilir. Bu, siyatik sinir, omurganızdaki fıtıklaşmış bir disk veya diyabet gibi bir hastalık nedeniyle sıkıştırıldığında veya hasar gördüğünde ortaya çıkar.

SEBEPSİZ SAKARLIKLAR

Birdenbire sendeliyor ve çok mu düşüyorsunuz? Duyguları etkileyen büyük sinirler hasar görürse, koordinasyon eksikliği ve vücudun pozisyonunu algılayamama düşmelere yol açabilir. Ayrıca, beyninizdeki sinir hücrelerinin hasar gördüğü Parkinson gibi bir rahatsızlık da buna yol açabilir.

Düzenli olarak eşya düşürüyor ve nesneler üzerinde 'tutuşunuzu kaybettiğinizi' hissediyorsanız, bu da sinir hasarına işaret edebilir. Sinir hasarı durumunda daha önce yapılması gereken şeyler size artık daha zor gelebilir. Ağır nesneleri kolayca taşıyamazsınız. Normalde taşıyabileceğiniz şeyler size daha da ağır gelebilir. Bu nesneler elinizden daha sık kayabilir. Giyinmekte daha çok zorlanabilirsiniz. Sinir hasarı ile düğmeleri veya fermuarı kapatabilmek daha da zorlaşır.

SİNDİRİM PROBLEMLERİ

Hasarlı sinirler mesanenize hatalı mesajlar gönderebilir, bu nedenle çok sık tuvalete gitmek zorunda olduğunuzu veya tuvalete zamanında ulaşmakta zorlandığınızı hissedersiniz. Normal yollardan bir çocuk doğurduysanız veya şeker hastası iseniz, bu problem için ortalamanın üzerinde bir riske sahipsiniz.

Sinir hasarı durumunda ayrıca sık sık kabızlık sorunu yaşayabilirsiniz. Keskin karın ağrısı, küçük gevşek dışkı ve bağırsak hareketi seyrekliği, kabızlığın belirtileridir.

Sinir hasarları ayrıca cinsel işlev bozukluğuna da neden olabilir. Azalmış cinsel dürtü, erkeklerde erektil disfonksiyon ve kadınlarda vajinal kuruluk genellikle nörolojiktir.

KISA, YOĞUN BAŞ AĞRILARI

Boynunuzdaki bir sinir sıkıştığı zaman ortaya çıkabilen oksipital nevralji denen bir durumunuz olabilir. Bu durumda elektrik çarpması gibi hissettiren kısa, yoğun baş ağrıları yaşarsınız. Oksipital nevralji , kafa derisinden geçen sinirlerin oksipital sinirlerinin yaralandığı veya iltihaplandığı bir durumdur. Bu, boynun üst kısmında, başın arkasında veya kulakların arkasında şiddetli zonklama veya şok benzeri ağrı gibi hissedilen baş ağrılarına neden olur.

DÜZENSİZ SALGILAR

Çok fazla veya çok az terlemek, beyninizden ter bezlerinize bilgi taşıyan sinirlerin tehlikeye girdiğinin bir işareti olabilir. Doktorunuz terlemenizi ve kalp atış hızınızı ölçmek için testler isteyebilir.

Terlemenin haricinde ağız kuruluğu ile mücadele ediyor olabilirsiniz. Rahatsızlığı gidermek için kendinizi sert şeker emerken, sakız çiğnerken veya daha fazla su içerken bulmuş olabilirsiniz. Göz kuruluğu da sinir hasarına işaret edebilir. Bununla mücadele ediyorsanız, televizyon izlemekte veya okumakta sorun yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha sık göz kırparken ve göz damlası kullanırken buluyorsanız, sinir hasarından şüphelenebilirsiniz.

HİSSİZLİK NEDENLİ YARALANMALAR

Duyusal sinirlerin beyninize bir yüzeyin bir şekilde tehlikeli olduğunu söylemesi gerekir ve eğer işlerini düzgün bir şekilde yapmazlarsa kazaya daha yatkın hale gelirsiniz. Sıcak, keskin veya rahatsız edici bir şeye dokunduğunuzun farkında olmadığınız için yanık, kesik veya başka bir travma yaşayabilirsiniz.

Bir şeylere basıyorsunuz ama farkına varmıyorsanız; ayak nöropatisi (ayaktaki sinir hasarı), yaşıyor olabilirsiniz. Ayak böropatisi, insanların ayak ülseri geliştirmesinin en yaygın yollarından biridir.

Sinir hasarı durumunda ayrıca değişmeyen pozisyonlardan dolayı basınç yaraları geliştirebilirsiniz. Ağrı, cildin bozulmasını önlemek için pozisyonlarımızı değiştirmemiz gerektiğini bize bildirmek için vücudun kullandığı başlıca araçtır. Bu alarm yoksa, öncelikle hassas bölgelerde yaralar yaşayabilirsiniz.

Sinir hasarı belirtileriniz varsa, en kısa zamanda bir doktora görünmenizi öneririz. Sinir problemleri ilerleyebilir ve bazıları tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan hale gelebilir. Hastalar, vücutları sinir problemlerine uyum sağlamaya çalışırken sıklıkla ikincil problemler geliştirirler.