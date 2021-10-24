Sinovac 3'üncü doz aşı randevu süresi değişti

Çinli şirket Sinovac, üçüncü doz aşı uygulamasıyla ilgili aldığı yeni kararla, ikinci doz aşısını olanlar bir sonraki doz için 6 ay beklemeden 3'üncü ayı dolduğunda aşısını yaptırabilecek.

Çin tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de ilk uygulanan koronavirüs aşısı Sinovac için yeni bir karar alındı.

Sinovac aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi değişti.

3'ÜNCÜ DOZ RANDEVULARI 3 AYA İNDİ

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.