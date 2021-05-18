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    Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac aşısı randevu ekranı 2021

    Sinovac aşısı yaptıracak olan vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır sorusunu araştırıyor. Peki Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte birkaç adımda aşı randevusu alma yolu..
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 10:48
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    Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac aşısı randevu ekranı 2021

    Koronavirüs salgınına karşı, Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen Sinovac aşısında ilk doz uygulaması için yaklaşık bir aydır randevu verilmediği biliniyordu.

    Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Sinovac birinci doz randevularının 17 Mayıs tarihiyle açıldığını duyurdu.

    Sinovac aşısı yaptıracak olan vatandaşlar, aşı randevusu almak için araştırmalara başladı. Peki Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma adımları..

    SİNOVAC AŞI RANDEVUSU ALMA

    Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

    Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

    Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

    Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerini sunacak.

    Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

    Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

    Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz aşı randevusu, seçtiğiniz gün ve saatte  alınmış olacak.

    AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac aşısı randevu ekranı 2021 #1

     

     

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