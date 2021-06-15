Sinovac aşı randevusu neden alınamıyor? Sinovac aşısı ne zaman gelecek?

Türkiye'de aşı seferberliği kapsamında aşılamalar devam ediyor. Ancak Sinovac aşısı olmak isteyenler sistem hatası ile karşılaşıyor. Peki Sinovac aşı randevusu neden yok? Çin aşısı ne zaman gelecek?

Ülkemizde koronavirüse karşı aşı uygulamalarında büyük yol kat edildi. Bakan Koca aşılamaya dahil edilen yeni grupları açıkladıkça randevulara talep de artıyor.

Dün 750 bin vatandaşın aşılandığını duyuran Fahrettin Koca, memur ve SGK'ya kayıtlı işçilerin de randevu alabileceğini duyurdu.

Akabinde aşı randevusu almak isteyenler MHRS sistemine giriş yapıyor. Sinovac aşısını tercih edecek olanlar sistem hatasıyla karşılaşıyor.

Peki Sinovac randevusu neden yok? Çin aşısı bitti mi? Sinovac aşısı ne zaman gelecek? İşte detaylar..

SİNOVAC RANDEVUSU NEDEN ALINAMIYOR?

SGK’lı tüm çalışanlara aşı hakkı tanındı. Vatandaşlar aşı olmak için MHRS ve e Nabız sistemlerine akın etti. Randevu almak isteyen kişilerin karşısına BioNTech ve Sinovac seçenekleri çıkıyor. Ancak sistem Sinovac’ı seçinde ‘hata’ veriyor. Bu sebeple milyonlar neden Sinovac aşı randevusu verilmediğini merak ediyor.

Bir süredir Çin aşısı randevusu verilmiyor. Önümüzdeki günlerde söz konusu aşının tedariki gerçekleştiğinde, Sinovac aşı randevularının açılması bekleniyor.

SİNOVAC AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” dedi.