Sinovac'ın 3 yaşındaki çocuklarda etkili olduğu ortaya çıktı

Çin'de çocuklar üzerinde uygulanmaya başlanan aşının sonuçları paylaşıldı.

Uzmanlar, koronavirüs aşılaması kapsamında çocuklara da aşı uygulanmasıyla pandemiyle mücadelede önemli bir mesafenin katedileceğini söylüyor.

Aşıların çocuklar üzerindeki etkinliği araştırılırken, konuya ilişkin son haber Çin'den geldi.

Çin'de üretilen Sinovac aşısının, 3 yaşındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğu belirtildi.

ÇOCUKLARDA ANTİKOR GELİŞTİRDİ

Independent'ın haberine göre, 550 kişi üzerinde yapılan çalışmada, 3-17 yaş arasındaki çocuklarda ve gençlerde iki doz aşının güçlü antikor oluşturduğu bulundu.

Sinovac tarafından üretilen aşının iki dozunu da yaptıran çocukların yüzde 96'sından fazlasının koronavirüse karşı antikor geliştirdiği sonucuna ulaşıldı.

AŞI SONRASI BELİRTİLER

Aşı sonrasında en şiddetli reaksiyonların çoğunun hafif veya orta şiddette olup, en sık bildirilen semptomun enjeksiyon bölgesinde ağrı olduğu kaydedildi.

Lancet dergisinde yayınlanan bulguların, koronavirüs aşılarının güvenlik profilini daha da destekleyici nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, 12 ila 17 yaşındakileri aşılamanın bulaşma oranlarını daha iyi kontrol etmeye ve azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor.

ÇİN'DE ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Böylece çocukların şiddetli enfeksiyondan korunacağı ve destekleyici aşılara olan ihtiyacın da azalabileceğine dikkat çekiliyor.

Sinovac'ın koronavirüs aşısına, Çin'de halihazırda 3 yaşındakiler için acil kullanım onayı verilmiş durumda.

ÇOCUKLARDA AŞILAMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER

Bu arada İsrail, Fransa ve ABD, 12 yaşından büyük çocuklar için Pfizer/BioNTech aşısını kullanmaya başladı.

Ancak İngiltere'de sağlık yetkilileri, aşının çocuklar üzerindeki güvenlik profiline dair daha fazla veri bekliyor.