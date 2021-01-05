Sinsi hastalık veremin erken teşhisi hayat kurtarıyor

Halk arasında verem olarak da bilinen tüberküloz hastalığı, zamanında tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor.

Tüm dünyada her yıl 10 milyonun üzerinde yeni verem hastası saptanıyor ve 1.8 milyon insan veremden hayatını kaybediyor.

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısıyla bilgilendirmede bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, veremin bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

"VEREM, YILLARCA BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

Verem mikrobunun kaynağının hastalığı aktif olarak taşıyan, tedavi olmamış kişiler olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, "Bu kişilerin nefes alıp vermeleri ve öksürükleri ile ortama yayılan mikroplar sağlıklı kişilere geçmektedir. Mikrobu alan bireyler bunun farkında olmaz ve hastalık yıllarca bir belirti vermeden inaktif formda kalabilir. Bu haldeki kişilerin ez az yüzde 10’u hayatlarının bir döneminde hastalığın gelişmesi durumu ile karşı karşıya kalırlar. Bunda en büyük etken kişinin bağışıklık sistemi zafiyeti ve bazı kronik hastalıklarının mevcut olmasıdır" dedi.

"KANLI BALGAMA DİKKAT"

Veremin belirtilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Ateş, gece terlemesi, zayıflama, öksürük gibi spesifik ve başka hastalıklarda da görülebilen şikayetler söz konusudur ama uzun süren öksürük, kanlı balgam dikkatleri bu hastalığa yönlendirebilir. Balgamda mikrobun tespiti ve akciğer filmleri ile tanı konulabilir. Verem günümüzde başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir" diye konuştu.