Sinüzit ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor

Sinüzitin üst ve alt solunum hastalıklarına zemin hazırladığını ifade eden Dr. Gökhan Altın, beyin apsesinden görme kaybına kadar birçok ciddi komplikasyon oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Farenjit ve bronşit gibi üst ve alt solunum hastalıklarına zemin hazırlayan sinüzit enfeksiyonunun, göz ve kafa içi dokulara yayıldığı durumlarda görme kaybı ve yaşamsal tehlike oluşturabilecek menenjit, beyin apsesi gibi patolojilere neden olabileceğini dile getiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Altın, erken teşhis ve uygun tedavinin önemine dikkat çekerek, sinüzit enfeksiyonunun ciddi hayati risk taşıyan komplikasyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

UZUN SÜREN SİNÜZİT KRONİKLEŞEBİLİYOR

Sinüzite bağlı oluşabilecek komplikasyonlar sık görülmemekle birlikte sinüslerdeki enfeksiyonun göz ve kafa içi dokulara hızla yayılmasıyla oluşur. Enfeksiyonun göze doğru yayılmasıyla göz çevresinde iltihaplanma, apse oluşumu ve hatta görme kaybı meydana gelebilir. Eğer iltihabi durum kafa içine doğru yayılırsa yaşamsal tehlike oluşturabilecek menenjit, beyin apsesi gibi patolojiler ortaya çıkabilir.

Uzun süren, tedavi edilmeyen veya tedaviye yanıt vermeyen sinüzitler kronikleşebiliyor. Kronik sinüzitteki şikayetler akut sinüzitteki kadar belirgin olmayabilir. Bu hastalar künt tarzda bir ağrıdan, sürekli bir geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve kötü ağız kokusu oluşur.

Farenjit, tonsillit, laringotrakeit, akciğerlerde bronşit ve bronşiektazi de tedavi edilmeyen sinüzit enfeksiyonunda meydana gelebiliyor. Ancak, sinüzit sonucu gelişen komplikasyonlar erken tanı ve uygun tedaviyle önlenebiliyor.

YAŞAMSAL TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Sinüzit, kafatasındaki yüz kemikleri içerisindeki sinüs denilen hava boşluklarının içini örten mukozanın iltihaplanarak kalınlaşması ve sinüslerin içerisinde iltihabın birikmesi olarak tanımlanabilir. Sinüzit enfeksiyonunun sebepleri arasında deviasyon gibi anatomik bozukluklar, alerjik sebepler, kronik yapısal bozukluklar, tekrarlayan viral üst solunum yolu enfeksiyonları, genetik yatkınlık, hava kirliliği, sigara içiciliği, soğuğa maruz kalma, bağışıklık sisteminin zayıflaması sayılabilir.

Farenjit ve bronşit gibi üst ve alt solunum hastalıklara zemin hazırlayan sinüzit enfeksiyonu, göz ve kafa içi dokulara yayılırsa görme kaybının yanı sıra yaşamsal tehlike oluşturabilecek menenjit, beyin apsesi gibi patolojiler ortaya çıkarabilir. Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu komplikasyonların önüne geçmek mümkündür.

ÇOĞU AKUT SİNÜZİT İYİLEŞİYOR

Yeni başlayan ve kısa süreli gelişen sinüzitler akut sinüzittir. Akut sinüzit olan hastalarda baş ağrısı, yüz ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve ateş yükselmesi görülür.

Ayrıca burunda dolgunluk, koku almada zorluk, kuru öksürük gibi yakınmalar da hastalarda bulunabilir. Ağrı, burun çevresinde, yanak kısımlarında lokalize olup göze ve alın bölgesine doğru yayılım gösteriyor. Başı öne eğmekle kafada basınç hissi olabiliyor. Fakat ağrı bazı hastalarda çok hafif veya hiç bulunmayabilir.

Akut sinüzitin tedavisinde uygun antibiyotikler, ağrı kesiciler, sprey şeklinde dekonjestanlar yer alır. İki haftalık bir tedaviyle çoğunlukla akut sinüzit tamamen iyileşebilir. Burada önemli olan bir husus da genel olarak kış aylarında enfeksiyonlardan korunmak amacıyla bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıdır. Bunun için soğuktan korunma, mevsimine göre giyinme ve beslenme, düzenli uykunun sağlanması gereklidir. Ayrıca alerjik problemlerin tespiti ve çözülmesi de sinüzitin tedavisinde önemlidir.

Kronik sinüzitin tedavisinde ise cerrahi prosedürler uygulanabilmektedir. Cerrahi olarak, endoskopik sinüs cerrahisi denilen ameliyatlar yapılmaktadır. Bu cerrahiler, özel ekipman gerektiren tecrübeli cerrahların yapması gereken ameliyatlardır. Bu ameliyatların amacı sinüslerin içini dolduran iltihabın burun içine drene edilmesi için sinüsün tıkalı olan kanallarının açılması ve tıkanıklığa sebep olan anatomik bozuklukların düzeltilmesidir.