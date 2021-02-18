Sinüzit hakkında 10 soru-cevap

Milyonlarca insanı etkileyen ve kronik hale gelebilen sinüzit hakkında merak edilenleri listeledik.

Milyonlarca insan kronik sinüzitten muzdarip. Onlardan biriyseniz, bu durumun getirdiği acıyı ve rahatsızlığı iyi bilirsiniz.

İşte sinüzit hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz 10 soru-cevap

SİNÜZİT HAKKINDA 10 SORU-CEVAP

Kronik sinüzit nedir?

Kronik sinüzit, uzun süreli bir sinüs enfeksiyonudur. Yüzün üst kısmının kemiklerinin arkasında sinüs denilen nemli boşluklar bulunur. Sinüzit, bu boşlukları kaplayan doku (tipik olarak hava ile dolu) şiştiğinde ortaya çıkar. İltihap, sinüslerdeki mukusu ve havayı hapsedebilir. Baskı ve ağrının ötesinde bakteriyel bir enfeksiyon gelişebilir.

Dört haftadan kısa süren sinüzit akut olarak sınıflandırılır. Aylar ve hatta yıllar da dahil olmak üzere sekiz ila on iki hafta veya daha fazla sürdüğünde, kronik sinüzit olarak adlandırılır ve tedavi edilmelidir.

Kronik sinüzite ne sebep olur?

İnsanlar nezle olduklarında veya herhangi bir alerji varlığında, dokularındaki iltihap sinüslerin boşalmasına izin verecek kadar hızlı düşmezse kronik sinüzit geliştirebilirler. Burun içine solunan toz, küf, polen veya sporlar iltihabı tetikleyebilir.

Astım , GÖRH, HIV veya kistik fibroz gibi kronik rahatsızlıklar, kronik sinüzit riskini artırabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için küçük rahatsızlıklar bile kronik sinüzite yol açabilir.

Kişinin burun geçişlerinin şeklinin daha dar olduğu durumlarda normal sinüs boşalmasını engellenerek sinüzit ortaya çıkabilir.

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Sinüzit varlığında bu belirtiler görülebilir:

- Yüzde baskı ve ağrı,

- Renksiz, kalın mukus,

- Burun tıkanıklığı,

- Nefes almada zorluk,

- Enerji eksikliği, yorgunluk, uykuda azalma,

- Kötü ruh hali,

- Baş ağrısı,

- Öksürük,

- Ateş,

- Diş ağrısı,

- Ağız kokusu,

- Solunum yolu enfeksiyonu.

Akut ve kronik sinüzit belirtileri aynıdır. Bu belirtiler dört haftadan fazla sürerse, sinüzit kronik kabul edilir.

Kronik sinüzit nasıl teşhis edilir?

Kronik sinüzit, burun mukozasının şişmesi olan rinit gibi diğer durumlarla karıştırılabilir. Sinüsleri, burnu ve boğazı incelemek ağrı ve basıncın nedeni kronik sinüzit olduğuna dair görsel bir doğrulama sağlayabilir. Bakteriyel kronik sinüzit olup olmadığını belirlemek için, bir burun kültürü ile test yapılmalıdır. Sinüs geçişlerinin şekline bağlı yapısal bir tıkanma da ek testlerle araştırılabilir. Kulak, burun, boğaz veya alerji uzmanları daha özel bakım sağlayabilir.

Sinüzitin komplikasyonları ve riskleri nelerdir?

Ağrı ve rahatsızlığın ötesinde, sinüzit nefes almayı ve uyumayı zorlaştırabilir ve bu da bir kişinin hayatının birçok alanını olumsuz yönde etkileyebilir.

Kronik iltihap koku alma sinirine zarar verirse, koku alma duyusunu kalıcı olarak etkileyebilir veya hatta bir kişinin koku duyusunu tamamen kaybetmesine neden olabilir.

Diğer ciddi komplikasyonlar arasında sinüs enfeksiyonunun yayılmasına bağlı olarak görme kaybı veya deri ve kemik enfeksiyonları yer alır. İltihaplanma beyne veya omurilik zarlarına yayılırsa menenjite yol açabilir.

Sinüziti olan biri ne zaman bir sağlık uzmanına görünmelidir?

Sinüzit belirtileriniz şiddetli bir baş ağrısı, ateş veya kahverengi veya yeşil görünen akıntı içeriyorsa, acil hastaneye gitmenin zamanı gelmiş olabilir. Birkaç günden uzun süren sinüzit semptomları düzelmiyorsa veya kötüleşiyorsa, profesyonel yardım almak akıllıca bir adımdır.

Sinüzit belirtilerini hafifletmek için neler yapılabilir?

Sinüzit semptomlarına yardımcı olmak için evde yapabileceğiniz şeyler var.

- Duşta olduğu gibi nemlendirici bir buhar rahatlama sağlayabilir.

- Yüze yerleştirilen ılık, ıslak bir havlu, basıncı hafifletebilir.

- Sıvı alımını artırmak ve bol miktarda uyku almak iyileşmeye yardımcı olur.

Kronik sinüzit için tedavi seçenekleri nelerdir?

Bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu kronik sinüzit, antibiyotik gerektirir. Akut bir sinüzit vakasından daha uzun bir tedavi süreci olabilir. Bir virüs kronik sinüzite neden olursa, antibiyotikler etkili olmayacaktır. Başka bir reçete seçeneği, sinüs zarlarında şişmeyi azaltan ilaçlardır.

Reçetesiz olarak satılan bir ağrı kesici, hem ağrıyı hem de şişmeyi hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar on günden fazla alınmamalıdır, bu nedenle semptomlar düzelmediyse bir hastaneye başvurmak önemlidir.

Kontrolsüz alerjiler, birçok kronik sinüzit vakasından sorumludur. Alerjen tetikleyicilerinden kaçınmak, bir ilaç kullanmak veya alerji aşıları düşünmek, iltihabı azaltmak için seçeneklerdir.

Bazı kişiler, burun geçişlerini genişleterek veya tıkanıklıkları gidererek sinüs geçişlerinin boşaltılmasını kolaylaştırmak için ameliyatı düşünür. Sinüsler boşaltılabilir veya sinüs açıklıkları genişletilebilir. Büyüme veya yapısal anormallikler ameliyatla giderilebilir veya düzeltilebilir.

Kronik sinüzit bazı durumlarda tedavi edilemeyebilir, ancak uzun vadeli tedavi seçenekleri semptomları kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Kronik sinüziti önlenebilir mi?

Kronik sinüzitin arkasındaki nedenler, önleme konusunda fikir verebilir. Sigara kullanımının yanı sıra havadaki alerjenlere ve kirleticilere maruz kalma iltihaplanmaya neden olabilir. Buhar teneffüs etmek, tuzlu su çözeltisi kullanmak ve yeterli su içmek atılması gereken ilk adımlardır.

Kronik sinüzit kaybolur mu?

Geniz yolunun şekli kronik sinüzite neden oluyorsa ameliyat uzun vadede rahatlama sağlayabilir. Benzer şekilde, bir alerji neden oluyorsa, alerji aşısı, tetikleyicilere duyarlılığı azaltan uzun süreli bir tedavidir. Sinüzitin uzun vadeli etkisini azaltmak, ilaç tedavisi veya yaşam tarzı yoluyla iltihabı azaltmakla gerçekleşir.