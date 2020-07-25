Sinüzit nedir

Sinüsleri kaplayan dokuların iltihaplanması sinüzit olarak adlandırılır.

Sinüsleriniz kafatasınızdaki hava boşlukları ve solunum yolunuzun üst kısmını burnunuzdan boğazınıza oluşturan yüz kemikleridir. Sinüsler alnınızda (frontal sinüsler), elmacık kemiklerinizin içinde (maksiller sinüsler) ve burnun arkasında (etmoid ve sfenoid sinüsler) bulunur.

Sinüzit vakalarının çoğu, soğuk algınlığı gibi bir virüsün iltihabı ile başlar. Bu inflamasyon bakteriyel kolonizasyona yol açabilir ve bakteriyel sinüs enfeksiyonuna neden olabilir. Üst solunum yolları hastalıklarından olan sinüzit uzmandoktor.net adresinde merak edilen tüm sorulara detaylı yer verilmiştir.

Sinüzit Nedenleri Nelerdir?

Geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları (en sık)

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Sinüslerin dış ortamla bağlantısının bozulmasına neden olan burun ve sinüsteki anatomik bozukluklar

Burun ve sinüs tümörleri

Burun ve geniz eti büyüklüğü

Alerjik rinit

Diş enfeksiyonları

Kistik fibrozis

Reflü hastalığı

Uçak iniş-kalkışı veya yüzme sırasındaki basınç değişiklikleri

Hava kirliliği

Sigara içmek

Sinüzit Belirtileri

Sinüslerdeki basınç ve ağrı (yüzün farklı bölgelerinde veya gözlerin arkasında) sinüzitin ana semptomlarıdır. Daha ciddi enfeksiyonlar burundan sarı veya yeşil akıntıya, boğaz ağrısına ,baş ağrısına, ateşe ve genel bir yorgunluk hissine yol açabilir.

Burun tıkanıklığı

Seste bozulma

Yüzde dolgunluk hissi

Göz çevresinde basınç hissi

Koku alamama

Halsizlik

Geceleri geçmeyen öksürük

Nefeste kötü koku

Mide bulantısı ve kusma

Horlama

Geniz akıntısı

Boğazda yanma

Uzun süre geçmeyen baş ağrısı

Sinüzit Teşhisi

Doktorunuz burnunuzda ve yüzünüzde hassasiyet hisseder ve burnunuzun içine bakar ve genellikle fizik muayeneye dayanarak tanı koyabilir.

Akut sinüziti teşhis etmek ve diğer durumları elemek için kullanılabilecek diğer yöntemler şunlardır:

Nazal endoskopi: sinüslerin iç kısımlarını görmek isteyen doktorlar, buruna yerleştirilen fiber optik ışık ince ve esnek bir tüp (endoskop) ile kontrol ederler.

Görüntüleme çalışmaları: BT taraması sinüslerinizin ve nazal alanınızın ayrıntılarını gösterir. Genellikle karmaşık olmayan akut sinüzit için önerilmez, ancak görüntüleme çalışmaları anormallikler veya şüpheli komplikasyonlar bulmaya yardımcı olmaktadır.

Nazal ve sinüs örnekleri: Akut sinüzit tanısı için laboratuvar testleri genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte, durum tedaviye cevap vermediğinde veya kötüleştiğinde, burnunuzdan veya sinüslerinizden doku örnekleri (kültürler), bakteriyel enfeksiyon gibi nedeni bulmanıza yardımcı olabilir.

Alerji testi: Doktorunuz alerjilerin akut sinüzitinizi tetiklediğinden şüphelenirse, bir alerji cilt testi önerecektir. Cilt testi güvenli ve hızlıdır ve burun alevlenmelerine neden olan alerjeni tespit etmeye yardımcı olabilir.

Sinüzit Tedavisi

Kronik sinüzit tedavisi genellikle zordur. Sinüs pasajlarının kronik inflamasyonuna yol açacak birçok etken olmakla birlikte ve bu faktörleri ortadan kaldırmak kronik sinüzit tedavisinde ilk adımdır. Semptomları kontrol etmek ve tedavi etmek için uzun süreli ilaçlar veya hatta ameliyat gerekmektedir. Tedavi konusunda merak edilen sorulardan biride Sinüzit tedavi edilmezse ne olur ? Eğer tedavi edilmezse hastalık ilerleyerek daha da ağırlaşacaktır.

Sinüzitten tamamen kaçınamayabilirsiniz, ancak bazı durumlarda bunu önlemenin yolları vardır:

Sigara içme

Kuru ortamlardan kaçının

Gerektiğinde nemlendirici kullanın

Bol sıvı tüketin

Sinüs iltihabını tetikleyebilecek kronik alerjiler için ilaç kullanın

Sinüzite Ne İyi Gelir?

Alerjileri tetikleyecek durumlardan kaçınmak

Ani sıcak-soğuk değişimlerinden kaçınmak

Kuru havalarda nemlendirici kullanmak

Kapalı ve Kalabalık ortamlardan kaçınmak

Hamilelikte Sinüzit

Hamilelikte vücutta hormonal değişimlerden dolayı birçok değişiklik olur. bu değişikliklerden biri de progesteron ve östrojen hormonlarının çok salgılanması sonucu burun mukozasını şişirmesi ve çok miktarda mukus üretimine sebebiyet vermesidir. Bu durum sinüslerin tıkanmasına en büyük rolü oynamaktadır. Bir diğer durumda hamile kadınların damarlarında akan kan miktarının artması burundaki ince damarların içindeki kan akışını artırarak damarların şişmesine ve burun tıkanmasına neden olmaktadır.

Sinüzit için hangi doktor ve hangi bölüme, ne zaman gidilmeli?

Sinüzit semptomlarınız bunlardan bir ya da birkaçı ise, derhal doktorunuza başvurun: ateş, baş ağrısı, görme veya çift görme, şişmiş göz, boyun sertliği, şiddetli boğaz ağrısı ve sarı veya yeşil mukus akıntısı. Belirtileri gördüğünüzde aile hekimine ya da hastanenin kulak burun boğaz doktorları ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Çocuklarda Sinüzit

Çocuğunuz soğuk algınlığı semptomları başladıktan 5-7 gün sonra ateş geliştirirse, sinüzit veya başka bir enfeksiyonu (bronşit, pnömoni veya kulak enfeksiyonu gibi ) işaret edebilir, bu yüzden doktorunuzu arayın. Küçük çocuklarda soğuk algınlığı ile ilgili baş ağrıları genellikle sinüs enfeksiyonu değildir. Çünkü alında yer alan sinüsler, çocuklarda 9 veya 12 yaşına kadar gelişmezler ve ergenlik yıllarına kadar enfekte olacak kadar gelişmezler..

Daha büyük çocuklarda ve gençlerde en yaygın sinüzit belirtileri şunlardır: