Sirkadiyen ritim nedir? Sirkadiyen beslenme yöntemi nasıl uygulanır? Vücut saatine göre beslenme yöntemi..

Sirkadiyen ritim nedir? Sirkadiyen beslenme yöntemi nasıl uygulanır? Vücut saatine göre beslenme yöntemi..

Vücudun biyolojik saati olarak adlandırılan Sirkadiyen ritime göre oluşturulan beslenme tarzı, son günlerin en çok tercih edilen yöntemlerinden.. Peki Sirkadiyen beslenme nedir, nasıl yapılır?

Kilo vermek için her geçen gün farklı yöntemler ortaya çıksa da sikardiyen ritme göre uygulanan bu beslenmede herhangi bir yasaklı yiyecek bulunmuyor.

Kişilerin uyku, beslenme ve sağlıklı yaşam uygulamalarında birçok araştırma ve uygulama yapılırken sirkadiyen ritim son zamanların popüler sağlıklı yaşam uygulamalarından biri halinde.

Ne yediğinizden ziyade "ne zaman" yediğinizin büyük önem taşıdığı sirkadiyen beslenme tarzı, vücudun biyolojik saatine göre uygulanır.

Peki sirkadiyen beslenme nedir, nasıl yapılır? İşte sirkadiyen yönteme dair detaylı bilgiler..

SİRKADİYEN RİTİM NEDİR?

Bireylerin ruh hali, hormon düzeyleri, metabolizma ve vücudun ısısı günlük ritim içerisinde çalışmaktadır.

Sirkadiyen ritim bir kişinin 24 saat içerisinde yani bir gün içerisinde gerçekleştirdiği vücut ritmidir aynı zamanda bir beden saatidir.

Vücut ısısı 36,5 derecede tutulmakta, kalp dakikada 60 ila 80 defa kan pompalamakta, her organ ise kendi düzeninde ve ritminde çalışmakta bu durum ise biyolojik saat olarak adlandırılan sirkadiyen ritmin varlığını göstermektedir.

Organizmanın biyolojik saati manasına gelen sirkadiyan ritim; vücut işlev ve fonksiyonlarının düzenli olarak işleyişini ifade eden uyku uyanıklık döngüsü, kalp hızı, kan basını oranı, vücut sıcaklığı düzeyi, hormon salınımı süreci, metobolik aktiviteler, kişisel performans ve psikolojik duygu geçiş durum değişiklikleri sirkadiyen değişikliklerinin ve fonksiyonlarının bir parçası haline gelmiştir.

SİRKADİYEN BESLENME NASIL UYGULANIR?

Sirkadiyen diyette vücudun bir dengesi olduğu üzerine durulur ve günün erken saatlerinde metabolizmanın hızlı çalıştığı ve enerjinin fazla tüketildiği saatler olarak belirlenir. Bu yüzden bu saatlerde tahıl ve yağ gruplarını tüketmeniz önerilmektedir.

Öğle saatlerinde vücudunuz dinlenmeye geçeceğinden vücudunuzu yormayacak gıdalara ağırlık vermelisiniz. Bu grupta mutlaka protein alımı olmalıdır. Bu, akşama daha tok girmenizi sağlayacaktır.

Akşam saatleri metabolizmanın dinlenmeye çekildiği zamanlardır. Bu yüzden yedikleriniz vücudunuzda depolanacaktır. Bu nedenle hafif atıştırmalıklar bu öğünü geçiştirmelisiniz. Salata yoğurt çorba ya da sebze yemeği gibi tercihler doğru olacaktır.

SİRKADİYEN BESLENME ÖNERİLERİ

Makro besin ögelerini ana öğünlerde takip etmek

Vücudun uyanış saatine göre beslenmeye başlamak

Vücudun yavaşladığı saatlere göre öğün miktarlarını düşürmek

Metabolizmayı ve kan şekerini anlık olarak hızlandıran fakat oyalayarak yeni bir iştah problemine ya da besin değerlerinin düşmesine sebep olan şeker, karbonhidrat gibi gıdalardan kaçınılması ya da bunların doğru zamanda doğru oranda tüketilmesi

Dehidrasyonun önlenmesi için bol miktarda sıvı tüketmek, bedeni susuz bırakmamak

Öğünlerin zaman dilimine göre ayarlanması, yüksek proteinli kahvaltı edilmesi, yolculuklarda kafein ve alkolden uzak durmak

Vardiyalı çalışan kişilerin sindirim problemlerini azaltmaları için lif oranı yüksek, taze gıda tüketmeleri

Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidrata yönelmek

Beslenme tarzınızı değiştirmek ve ihtiyacınıza yönelik bir diyet programı için mutlaka doktora başvurunuz.