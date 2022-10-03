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    Sirke ile "asla" temizlenmemesi gereken yerler

    Her derde deva olan sirke, bazı yerler için kullanıma uygun değil. Evde temizlik yapan ve sirkeyi kullanmak isteyen kadınların, bu detaylara hakim olması gerekiyor.
    • 03.10.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 16:54
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    Sirke ile 'asla' temizlenmemesi gereken yerler

    Her derde devam olan sirke, anti bakteriyel özelliği ile bağışıklığı sistemini destekliyor ve güçlendiriyor.

    Pandemi döneminde popülaritesi iyice artan ve vücut için bir hayli faydalı olan sirke, kan basıncını da düşürüyor.

    Mikroplara karşı savaşan ve kış hastalıklarını önleyen sirke; kalp damar hastalıklarının riskini azaltması, antioksidan kapasitesi gibi insan sağlığı üzerine birçok olumlu etkisi vardır.

    Bu etkilerinin yanında, evdeki birçok alanın temizliğinde de kullanılır. Ev hanımlarının kurtarıcısı sayılabilir.

    Sebze ve meyvelerin daha temiz olmasını isteyenlerin de kullandığı sirkeyle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

    Bu noktalardan birisi de, sirkenin her yerde kullanılmamasına yönelik..

    Pandemiden beri artan sirke kullanımları, evdeki ürünlerinizin bozulmasına ve  lekelenmelerine sebep olabiliyor.

    Bu nedenle sirkeyi kullanacağınız alanın bozulmaya müsait olmaması gerekiyor.

    Peki, Sirke nerelerde kullanılmaz? Sirkeyi hangi alanlarda kullanmamalıyız? İşte yanıtı...

    Sirkeyi kullanmamanız gereken yerler

    • GRANİT MERMER VE TEZGAH

    Sirkenin içindeki asit, doğal taşlarla uzun süre temas ettiğinde oyuklar oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle mermerlerde kullanılması önerilmez.

    • DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLER

    Sirke gibi asitli malzemeler, doğal taşlara zarar verir ve aşındırır. Bu nedenle sodalı ve arap sabunlu sıcak su ile temizlemek daha doğru olacaktır.

    • YUMURTA LEKELERİ

    Sirkenin yapısı, yumurta lekesinin daha çok koyulaşmasına neden olabilir. Hatta sirke nedeniyle leke inatçı bir hale gelebilir ve çıkmayabilir.

    • PARKE ZEMİNLER

    Bazı ev hanımları sirkenin parke zeminleri güzel temizlediğini söylerken, bazıları ise zarar verdiğini belirtiyor. Bu nedenle risk almamak daha doğru olacaktır.

    Sirke ile 'asla' temizlenmemesi gereken yerler #1

    • ÜTÜ

    Sirke yapıs gereğei, ütünüze zarar verebilir. Bunun yerine kullanım kılavuzuna sadık kalıp, üretici firmanın temizleme talimatlarına uyun.

    • ÇIKMAYAN İNATÇI LEKELER

    Sirkenin çıkmayan inatçı lekelerle baş edemediği söyleniyor. Üstelik sirke, nazik kumaşları yıpratabiliyor.

    • AHŞAP MOBİLYALAR

    Sirke bu mobilyaların cilasını sökerek, soluk gözükmesine neden oluyor. Ahşap temizleyici ürünler, bu konuda daha doğru bir seçim olacaktır.

    • ÇELİK BIÇAKLAR

    Sirke çeliğin kararmasına yol açabilir. Bu nedenle çelik bıçaklarınızı sirkeden uzak tutmanız yerinde bir karar olacaktır.

    Sirke ile 'asla' temizlenmemesi gereken yerler #2

    Elma sirkesi ve beyaz sirke, sadece mutfakta değil hayatın birçok alanında kullanılıyor. Özellikle temizlikte etkili sonuçlar sağlayan sirkeleri kullanırken dikkat etmek gerekiyor.

    Yukarıda belirten yerlerde kullanılan sirkeler, lekelerin gidermesine yardımcı olmuyor. Aksine eşyalarınıza daha fazla zarar verebiliyor.

    Sirke ile 'asla' temizlenmemesi gereken yerler #3


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