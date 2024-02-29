Şırnak'ta sağlık için helikopterler havalanmaya devam ediyor: 2 yaşındaki bebeğe yetiştiler Solunum enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Emine A. isimli bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

İHA

Sağlık alanında hızlanan Türkiye, en ulaşılmaz denilen yerlerdeki hastalara helikopterlerle ulaşıyor.

Bu helikopterlerden biri ise bu defa Şırnak'ın Silopi ilçesinde havalandı.

Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaşındaki kız bebeğe, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu.

Elazığ'a nakledildi

Emine bebek, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteriyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)