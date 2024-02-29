Şırnak'ta sağlık için helikopterler havalanmaya devam ediyor: 2 yaşındaki bebeğe yetiştiler

İHA
Sağlık alanında hızlanan Türkiye, en ulaşılmaz denilen yerlerdeki hastalara helikopterlerle ulaşıyor.
Bu helikopterlerden biri ise bu defa Şırnak'ın Silopi ilçesinde havalandı.
Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaşındaki kız bebeğe, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu.
Elazığ'a nakledildi
Emine bebek, ileri tetkik ve tedavi için, tahsis edilen Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteriyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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