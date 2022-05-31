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    Şırnak'ta sigara yüzünden 5 yıldır makineye bağlı yaşıyor

    9 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Erener, sigara yüzünden 5 yıldır oksijen makinesine bağlı olarak yaşadığını, gençlerin bu illetten uzak durması gerektiğini söyledi.
    • 31.05.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 13:22
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    Şırnak'ta sigara yüzünden 5 yıldır makineye bağlı yaşıyor

    Şırnak’ta Gazi Paşa Mahallesi'nde oturan 9 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Erener, akciğer hastalığı nedeniyle 5 yıldır oksijen makinesine bağımlı yaşayor. Erener, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerin kendisinden ibret almasını istedi.

    Mehmet Erener, 5 yıl önce nefes darlığı sorunu yaşayınca Ankara’da doktora gitti. Akciğerinde sorun tespit edilen Erener’e, 12 yaşında çevresindekilere özenerek başladığı sigarayı bırakması tavsiye edildi.

    Oksijen makinesine mahkum oldu

    Ancak buna rağmen sigarayı bırakmayan Erener’in rahatsızlığı ilerledi, yatağa ve oksijen makinesine bağımlı hale geldi.

    "Cihaz olmadan 2 saat nefes alamıyorum"

    Yatağının başında 3 oksijen makinesi bulunan Erener, "Baktım millet içiyordu, ben de içeyim dedim. İlk başlarda keyfine içtim. O zamanlar dışarı çıkıyorduk. Sigara fazla etkilemiyordu. Evlerimiz, tarlalarımız vardı. Artık o da yok. İçerde sigara içe içe mahvolup gidiyoruz.

    Rahatsızlığım sigaradan başladı. Akciğerimde sıkıntılar oldu. Nefes alamadım, Ankara’ya gittim. Ondan sonra geldim yine sigaraya başladım. Aynı sıkıntıları yaşadım. Ben sigara içtiğim zaman bir hafta sonra tekrar eski halime geliyorum. Artık bir sigara dahi içsem fark ediyor. Oksijen cihazları olmadan 2 saat dahi nefes alamıyorum. 5 yıldır bu cihazlara bağlıyım. Gençler kendilerini bu seviyeye getirmesinler. Nefes alamıyorum." dedi.

    "Gençler benim gibi yatağa düşmesin"

    DHA'ya konuşan Erener, "Piknik yapamıyoruz. Öyle bir duruma gelmişiz ki yatağa mahkum kalmışız bu sigara yüzünden. Gençlere tavsiyem, bu sigarayı içmesinler. Benim gibi yataklara düşmesinler. Sigara insanı öldürür." diye konuştu.

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