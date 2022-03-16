Sırt ağrısına karşı 6 doğal çözüm

Toplumda oldukça yaygın olan ve günlük yaşamın kalitesini düşüren sırt ağrılarını önlemek doğru ipuçlarıyla mümkün. İşte sırt ağrılarına karşı etkili doğal çözümler ve ipuçları.

Sırt ağrısı oldukça yaygın bir sorundur. Toplumun yarısından fazlasının sırt ağrısıyla yaşadığı biliniyor. Sırt ağrısı ifadesi birçok farklı sorunu kapsar. Bel ağrısı, siyatik, fıtıklar... Hepsinin ortak bir yanı vardır, ağrı omurgada bulunur. Bu nedenle sırt ağrısının nedenleri birden fazla olabilir.

Ağrı sırtın üst kısmında ise bu boyun ağrısı olarak adlandırılır. Ağrı belde, bel omurları seviyesinde yer aldığında buna bel ağrısı denir. Ağrı sırtın ortasında ise dorsalji veya sırt ağrısı olarak adlandırılır.

Boyun ağrısı, genellikle birkaç gün içinde azalan ve genellikle kötü duruş veya stresten kaynaklanan ağrıdır. Bel ağrısı, sırtın alt tarafında hissedilen ve en ufak bir hareketi bile engelleyen ağrıdır. Çoğu zaman ani veya uzun süreli bir efordan veya kötü duruştan kaynaklanır. En sık görülen ağrı türlerinden biridir. Bel ağrısı ayrıca fıtıktan veya fıtıklaşmış bir diskin siyatik siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan siyatikten de kaynaklanır. Bu durumlarda ağrı bacağa yayılır.

SIRT AĞRISINI HAFİFLETMEYE YARDIMCI 6 DOĞAL ÇÖZÜM

Sırt ağrısının kökeni anlamak, çözümün ilk adımıdır. Bu nedenle ağrı sürekli devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal çözümler de vardır.

Tuz ve Karbonat

Sıcak banyo suyunda kullanıldığında, tuz veya karbonat iyi çözülür ve cilt hücrelerine derinlemesine nüfuz ederek magnezyumu serbest bırakır. Magnezyum iltihap önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bunun yanı sıra magnezyumla birlikte sıcak su sırt kaslarının tamamen gevşemesine izin verecektir. Sıcak banyo, bedenin tamamen gevşemesine izin veren bir terapidir ve vücudu gevşeterek, genellikle toksinlerin ve sırt ağrısının kaynağı olan bağırsak üzerindeki stresi de düşürür. Küvetiniz yoksa bu uygulamayı bir kap kullanarak ayak banyosu şeklinde de yapabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Vücut ağrıları ve diğer kas ağrıları elma sirkesi ile de giderilebilir. En kolay yöntem, 2 bardak elma sirkesini ılık banyo suyuna döküp içinde dinlendirmektir . Maksimum etki için bir avuç tuz da eklenebilir.

Sıcak Kompres

Isı, çoğu sırt ağrısında bir ilaç kadar etkilidir. Damarları genişletme etkisi vardır. Ağrılı bölgedeki damarları genişleterek kan akışını iyileştirir ve kas gevşetici görevi görür. Sırt ağrısı genellikle tendonlar ve bağların gerginliğe ve bağırsakta sıkışmaya neden olan gıda veya duygusal aşırı yüklenmeye bağlıdır. Sıcak kompreslerle birlikte tüm bu toksinlerden kurtulmanıza olanak sağlayan bir karaciğer detoksu da gerçekleştirebilirsiniz.

Kekik Çayı

Kekik oldukça iyi bir iltihap önleyicidir. Vücuttaki iltihap sırt ağrısı da dahil olmak üzere çeşitli ağrıların en büyük nedenlerinden biridir. 3 haftalık bir kür olarak kullanabileceğiniz kekik çayı sırt ağrınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Uçucu Yağlar (Okaliptüs, biberiye ve çörek otu yağı)

Bazı uçucu yağlar, sırt ağrısı için iltihap önleyici ve ağrı kesici etkiye sahiptir. Okaliptüs, ısıtıcı ve yatıştırıcı bir yağdır. Ağrıları ve kas sertliğini etkili bir şekilde gideren iltihap önleyici ve ağrı kesici etkileri vardır. Biberiye, geleneksel olarak vücut ağrıları ve özellikle eklem ağrılarında kullanılır. Ağrı kesici ve ısıtıcı etkileri etkilenen bölgedeki ağrıyı yatıştırır.

Çörek otu yağı da benzer etkilere sahiptir ancak bir yağla birleştirilmelidir. Ağrılı bölgeye günde birkaç kez masaj yapmak için ya çörek otu yağını detoks edici özellikleriyle bilinen ardıç ya da okaliptüs yağı ile birleştirebilirsiniz.

Yeşil Kil

Yeşil kil iltihap önleyicidir, iyileştiricidir (özellikle bağ veya tendon travması durumunda) ve omega 3 açısından zengindir. Önceden ısıttığınız yeşil kil macununu bir bez ile ağrılı bölgeye lapa olarak uygulayın. Yeşil kil, ağrılı yerde biriken toksinleri emecektir ve ağrıyı etkili bir şekilde azaltacaktır.

SIRT AĞRISINA NEDEN OLAN HAREKETLER VE DURUŞLAR

Omurganızı sağlıklı tutmak için her ne pahasına olursa olsun belirli hareketlerden ve duruşlardan kaçınılmalıdır. Uzmanlara göre, şunlardan kaçınmalısınız:

- Her iki bacağınız da gergin olacak şekilde öne eğilmek,

- Kolları yukarıya doğru uzatarak bir ağırlık taşımak,

- Öne eğilerek bir yük kaldırmak,

- Ani dönüşleri, çok büyük aralıkta veya yük taşırken gerçekleştirmek,

- Uzun süre 4 cm'den yüksek topuklu ayakkabılar giymek,

- Yürürken çok büyük adımlar atmak,

- Düşmelere neden olan sporlar yapmak,

- Düz dururken bacakları çok geniş açmak.

Kollarınızı kaldırmaya çalışın, sırtınızın kavisli olduğunu göreceksiniz. Aynı şey topuklu ayakkabılarla yürüdüğünüzde, çok büyük adımlar attığınızda veya gergin olarak öne eğildiğinizde de meydana gelir. Ayrıca sırtın çok yuvarlak bir hal aldığı kambur oturma pozisyonu da ağrıların bir numaralı sebebidir.

SIRT AĞRISINA KARŞI DOĞRU DOĞRU POZİSYONLAR

Doğru pozisyon ve doğru hareket, sırt ağrısından uzak durmak için en iyi yoldur. Sırt her zaman mümkün olduğu kadar düz ve bükülmeden tutulmaya çalışımalıdır.

Otururken Doğru Pozisyon (bilgisayar önü, masa, kanepe, araba, vb.)

Sırtın alt kısmında boşluk oluşmasına izin vermeyin. Gerekiyorsa belin etrafına bir bel yastığı veya rulo havlu yerleştirin. Başınızı, omuzlarınızı ve pelvisinizi hizalı tutun. Bacaklarınızı 90 derecelik bir açı oluşturacak şekilde konumlandırın, ayaklarınız yere ya da ayak dayama yerine düz bir şekilde basın. Bağdaş kurmayı unutun.

Uzanırken Doğru Pozisyon

Hepimizin uyumak için favori bir pozisyonu vardır, sırt üstü, yüz üstü veya yan taraf. Bu pozisyon ne olursa olsun, sırtın oyuk olmamasına dikkat edilmelidir. Yan tarafta bel boşluğu ile yatak arasına küçük bir yastık ve iki bükülü dizin arasına bir yastık daha yerleştirin. Yüz üstü yatarken kalça hizasında bir yastık yerleştirin, bu pozisyonda çok uzun süre kalmak tavsiye edilmez çünkü sırtın alt kısmı ve boyunda ağrıya neden olur. Sırt üstü yatarken dizlerin altına bir yastık yerleştirin, böylece baş-omuzlar-pelvis hizasını koruyun.

Yerden Bir Cismi Almak İçin Doğru Pozisyon

Olabildiğince dengede olmaya çalışın. Burada denge, bir bacağı bükmeyi ve öne doğru eğilirken diğer bacağınızı arkaya doğru kaldırarak eğilmek anlamına gelir. Doğru pozisyon, bir dizinizi alınacak nesnenin hemen yanında yere koymak kadar kolaydır. Ayrıca yere yaklaşmak için her iki bacağınızı da bükebilirsiniz, ancak her zaman sırtınızı düz tutun.

Bir Yükü Kaldırmak İçin Doğru Pozisyon

Ağır bir yük kaldırırken karın ve kalça kasları kasılır, karın içeri çekilir ve kalçalar kasılır, esnek bacaklar çok hafif bükülür. Ağır bir nesne alırsanız, doğru hareketleri (yukarıda listelenenler arasında) birleştirmeyi ve yükü kaldırırken (karın kaslarının kasılmasını güçlendirmek için) derin nefes almayı unutmayın.

Ayakta Durmak İçin Doğru Pozisyon

Dengenizi korurken sırtınız düz kalmalıdır. Önünüzde (bebek) veya arkanızda (sırt çantası) bir şey taşıyorsanız, dik kalmayı düşünün. Askılı çantalar sırtı bir tarafa eğebilir, bu nedenle her iki omuzda eşit olarak taşınan çantaları tercih edin.

SIRT AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN GÜNLÜK İPUÇLARI

Günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz birçok ipucu sizi sırt ağrısından kurtarabilir.

Aynı pozisyonda çok uzun süre kalmaktan kaçının. İşte, arabada veya uyku sırasında bu durum daha da önemlidir. Sık hareket edin, oturduğunuz yerden kalkın, yürüyün.

Çok şiddetli veya kötü ekipmanla yapılan sporlardan kaçının. Ancak sırt için en kötü şey hiç spor yapmamaktır. Sırt ağrısına karşı mümkün olduğunca hareket halinde kalmalı ve hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmalısınız.

Yaşlandıkça, işleri bölerek yapmayı, yani aynı aktiviteyi uzun saatler boyunca sürdürmemeyi düşünün. Eşyaların yerini değiştirmek, oturma odasını yeniden boyamak… Tüm bunları büyük molalar vererek yapın. Ayrıca vücudu ve eklemleri ısıtmayı da unutmayın.

Sabah uyandığınızda sırtınızı esnetin. Eklemler uzun süre aynı pozisyonda kaldığı için onları nazikçe hareket ettirmeye çalışın. Yeterli su içmeyi unutmayın. Omurlararası diskler yüzde 80 sudan oluşur. Yeterince su içmezseniz, sırt ağrısı kaçınılmazdır.

Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak için yardım alın. Tütün, diskleri bozar ve bu nedenle sırt ağrısını arttırır. Kilonuza dikkat edin, fazla kilonuz varsa birkaç kilo verin. Çocuklar için okul çantalarının çok ağır olmamasına dikkat edin, en fazla 3 ila 4 kg, tercihen tekerlekli çantaları satın alın.

Stres ve aşırı çalışma dönemleri sırt ağrısını artırır. Rahatlatıcı aktiviteler uygulayarak stresinizi yönetmeyi öğrenin.