Sırt ağrısını anında hafifletebilecek pratik çözümler

Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen sırt ağrıları, pandemide evde geçirilen zamanın da artmasıyla birlikte büyük artış gösterdi. Peki, sırt ağrılarını anında hafifletebilmek mümkün mü?

Sırt ağrıları, genellikle orta yaşlı veya yaşlı nüfusun yaşadığı yaygın bir sağlık sorunudur. Yanlış beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, kas gerginliği, kötü duruş, artrit ve disk problemleri sırt ağrılarını tetikleyebilir.

Sırt ağrısı o kadar şiddetli olabilir ki günlük aktivitelerinizi kısıtlayabilir. Şiddetli sırt ağrısı, acil yardım alınması gereken bir durumdur. Ancak, sebebini tahmin edebildiğiniz ağrı ve rahatsızlığı evde bazı çözümlerle tedavi edebilirsiniz. Sırt ağrısını tedavi etmek için çok çeşitli ev çözümleri vardır.

Sırt ağrısını hafifletmek için doğal çareler arıyorsanız, aşağıdaki popüler seçeneklerden birini düşünebilirsiniz. Bazıları, özellikle kapsamlı bir tedavi planının parçası olduğunda, hafif ila orta derecede rahatsızlık için rahatlama sağlayabilir.

YAĞLARI VE EV YAPIMI MERHEMLERİ DENEYİN

Mutfağımız, merhem yapmak için yararlı olan çeşitli baharat ve yağlarla doludur.

1. Etkilenen bölgeye biraz zencefil ezmesi sürün, ardından okaliptüs yağı masajı yapın. Zencefil, sırt ağrısından anında rahatlama sağlayan anti-enflamatuar bileşikler içerir.

2. Etkilenen bölgenize ılık bitkisel yağ ile masaj yapın. Kaslarınızı gevşetmeye ve anında rahatlama sağlamaya yardımcı olur. Hindistan cevizi, okaliptüs, badem, susam, hardal gibi çeşitli bitkisel yağların karışımını kullanabilirsiniz. Yağı ılık olana kadar ısıtın ve sırtınızın ağrılı bölgesine hafifçe masaj yapın.

3. Balın çeşitli sorunlarda faydalı olduğunu biliyoruz. Özellikle manuka balı sırt ağrısını tedavi etmek için faydalıdır. İstenilen sonuçları elde etmek için bu balı 2 ila 3 hafta boyunca sırtınızın alt kısmına hafifçe masaj yaparak uygulayın.

4. Kafur ve Hindistan cevizi yağını karıştırıp 5-10 dakika kaynatın. Soğumasını bekleyin ve ardından temiz bir şişede saklayın. Sırt ağrısından kurtulmak için yatmadan önce bu yağı haftada iki kez kullanın.

5. Hindistan cevizi yağını hardal veya susam yağı ile kısık ateşte ısıtın. Üzerine 8-10 diş sarımsak ekleyin ve sarımsakları kahverengiye dönene kadar kavurun. Yağı süzün ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Sırtınıza bu yağ ile nazikçe masaj yapın, bir süre bekletin ve ılık suyla yıkayın.

6. Zerdeçal, hemen hemen her duruma yararlı bir süper besindir. Sırt ağrısı için, iki yemek kaşığı zerdeçal ile bir yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı sütü karıştırarak bir macun hazırlayın. Bu macunu, ağrı azalana kadar 1-2 hafta boyunca bel bölgesine 5 ila 8 dakika boyunca nazikçe sürün.

7. Şaşırtıcı bir şekilde, aloe vera sırt ağrısında da faydalıdır. Ağrınızdan anında kurtulmak için alt sırtınıza taze aloe vera jeli sürün.

8. Rahatlatıcı bir Epsom tuzu banyosu yapmak, iltihabı azaltmanıza ve sert kasları hafifletmenize yardımcı olacaktır. Epsom tuzu, magnezyum ve sülfattan oluşur, bu nedenle vücudunuzu bu çok ihtiyaç duyulan minerallerden yenilemek için harika bir yoldur. Epsom tuzunun ek bir yararı, ölü deri hücrelerini soyup cildinizi yumuşatabilmesidir. Banyo yaparken suyun ne çok sıcak ne de çok soğuk olmadığından emin olmalısınız. Sıcak su kaslarınızı daha da iltihaplandırabilirken, soğuk su kramplara neden olabilir. İdeal sıcaklık 33 ila 38 derece arasındadır.

EV YAPIMI İÇECEKLERİ DENEYİN

Anti-enflamatuar yiyecekler tükettiğinizde, vücudunuz birkaç anti-enflamatuar, antioksidan ve anti-kanser özelliği geliştirir. Bu tür besinleri tüketmek her zaman sağlığınız için faydalıdır.

İşte sırt ağrınızı tedavi etmede etkili olan birkaç anti-enflamatuar içecek:

Zerdeçallı süt: Zerdeçallı süt, birçok anti-enflamatuar özellik, antioksidan ve anti-artritik özellik içerir. Bir bardak ılık süte yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin ve düzenli olarak tüketin. Antiinflamatuar sürecin uyurken çalışmasına izin vermek için yatmadan önce için.

Zencefil-Yeşil çay: Bu bitkisel içecek, antienflamatuar ve antioksidan özellikler içerir. Sırt ağrısına yakalanma olasılığını düşürür.

Vişne suyu: Doğal vişne suyu, antioksidanlar, C vitamini ve antienflamatuvar maddelerle doludur. Vişne suyu kas ağrısı, eklem ağrısı ve sırt ağrılarını hafifletebilir. En iyi sonuç için her gün vişne suyu içmeye çalışın.

Fesleğen şurubu: 10 ila 12 fesleğen yaprağını bir bardak suda su yarıya kadar buharlaşana kadar kaynatın. Oda sıcaklığında soğumasını bekleyin, ardından bir tutam tuz ekleyin. Hafif veya şiddetli sırt ağrınız varsa bu içeceği günde bir veya iki kez için.

SICAK VEYA SOĞUK UYGULAMALARI DENEYİN

Sırt ağrısını hafifletmenin bir başka harika yolu da rahatsızlığı azaltmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için sıcak veya soğuk uygulamaktır. Hangisinin daha faydalı olduğunu söylemek zordır; bu, kendi vücudunuzun tercihlerine bağlıdır.

Bunu daha önce çok kez duymuş olabilirsiniz. Etkilenen bölgenizde soğuk veya ılık uygulamayı kullanın. Genellikle, bir sırt yaralanmasının hemen ardından buz veya soğuk uygulama, bölgeyi uyuşturarak ağrıyı hafifletebilir ve şişmeyi önleyebilir veya azaltabilir. Soğuk terapi iltihabı azaltır ve sinir uyarılarını yavaşlatır. Sıcak terapi ise kan akışını uyararak temel besin maddelerinin etkilenen bölgeye verilmesini kolaylaştırır. Sırt ağrısının başlamasından 48 saat sonra sırtınıza ısıtma yastıkları veya sıcak su şişesi uygulamak yardımcı olabilir.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Sırt ağrınız hareketsiz bir yaşam tarzından veya yanlış duruştan kaynaklanabilir. İyi bir duruş, belinizdeki ve sırtınızdaki baskıyı hafifletebilir.

Geçmiş zamanlarda, sırt ağrısının tedavisi için sıklıkla yatak istirahati öneriliyordu. Bugün, doktorunuz muhtemelen normal aktivitelerinizi sürdürmenizi ve uzun yatak istirahatinden kaçınmanızı tavsiye edecektir. Sırt ve bel ağrısının birinci basamak tedavisi aktif kalmaktır.

Yürümek ve uzun süre oturmaktan kaçınmak işe yarayabilir. Acı verici bulsanız bile, her saat birkaç dakika yürümeye çalışın. Normal aktivitelerinizden önce hafif uzanmalar da faydalı olabilir. Normalde yaptığınız, ağır kaldırma veya bükülme gibi daha fazla sırt gerginliğine neden olabilecek aktiviteleri tekrarlamayın.

Esnekliğinizi artırmaya çalışın. Germe işlemi doğru yapıldığı sürece sırt ağrısı için faydalıdır. Bunu yapmak için, her egzersize herhangi bir güç kullanmadan nazikçe yaklaşmanız gerekir çünkü bu genellikle zorlanmalara neden olabilir. Çeşitli germe egzersizleri içeren ve sırt ağrısını azaltmada olumlu etkisi olduğu kanıtlanmış türler hakkında doktorunuzla konuşun. Sağlıklı bir duruş, sadece sırt ağrısını önlemek için değil, aynı zamanda azaltmak için de önemlidir. Düz durmak ve sağ sırt eğriliğini korumak, sinirlerdeki baskıyı ve ağrıyı azaltacaktır.

Sırt ağrısında, bu ev ilaçları hem akut hem de kronik durumlarda harika çalışır. Ancak tekrarlıyorlarsa ve ağırlaştırıyorlarsa, derhal doktorunuza danışın. Alternatif tıpla kendi kendine tedavi etmenin ve standart bakımdan kaçınmanın veya geciktirmenin sağlığınız için zararlı olabileceğini unutmamak önemlidir.