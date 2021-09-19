Sırt sivilceleri için 8 doğal çözüm

Genellikle yüz bölgesinde oluşan sivilceler, sırtta da oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. İşte sırttaki sivilcelerin nedenleri ve önlemek için 8 doğal çözüm.

Sivilce, rahatsızlık veren ve genellikle yüzde kendini belli etse de sırtta da ortaya çıkabilen bir sorundur.

Sivilcelerin sadece gençleri etkileyen bir problem olduğuna inanılsa da yetişkinlerde de büyük problemler yaratabilir.

Sırttaki sivilceler, farklı özelliklere sahiptir, genellikle düzenli tedaviye daha dirençlidir ve yüzdeki sivilcelerden farklı bir tedavi yaklaşımı gerektirir.

SIRT SİVİLCELERİNİN NEDENLERİ

Sivilcelerin sırtta ortaya çıkmasının birçok farklı nedeni vardır. Sırt sivilcelerini tetikleyen en yaygın durumlar ise şunlardır:

Stres

Stres, vücudumuzda ağrı, alerji veya sivilce görünümü ile kendini gösterebilir. Sabit veya artan bir sinir durumu, vücut stresinden kaynaklanan daha fazla yağ üretimine neden olabilir.

Genetik

Sivilcelerinizin anne ve babanızdan size miras kalması muhtemeldir.

Kötü Beslenme

Bazı sağlıksız besinleri aşırı tüketmek ve gerekli besin maddelerinin eksikliği, şeker seviyelerini değiştirebilir ve sırttaki sivilceleri tetikleyebilir.

Yağlar ve Terleme

Sırt bölgesindeki ölü hücreler, bakteri ve kir ürettiği için siyah noktaların büyümesine neden olarak sırtta sivilcelere yol açarlar. Ayrıca sürekli terleme, özellikle cildin iyi terlemesine izin vermeyen giysiler tercih ediliyorsa, sivilcelerin başka bir nedenidir.

İlaçlar

Antidepresanlar gibi bazı ilaçların yan etkileri arasında sırtta sivilce oluşumu da vardır.

SIRT SİVİLCELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Bazı tavsiyelere uyarak sırttaki can sıkıcı sivilceleri önleyebilirsiniz. Etkili ipuçları arasında şunlar yer almaktadır:

- Cildin florasını düzenleyen antiseptiklerle doğru bir temizlik yapın.

- Sırttaki ölü hücrelerin nazikçe pul pul dökülmesini sağlayın (haftada 1-2 kez).

- Nötr pH'lı bir duş jeli seçmek ve parfümlü sabunlardan kaçınmak daha iyidir.

Sırtta sivilcelerle mücadele etmek için kremler ve diğer ilaçlar olsa da, bu sorunda bize yardımcı olabilecek doğal ev ilaçları da vardır.

Sivilceler için çok etkili bir çözüm, içine birkaç damla limon ekleyebileceğiniz doğal yoğurtla yapılan kremdir. Bunun nedeni, yoğurdun profesyonel peelinglerin bileşenlerinden biri olan laktik asit içermesidir.

Kaya tuzu veya esmer şeker de sırttaki ölü hücrelerin pul pul dökülmesi için idealdir. Peeling eldiveni veya el bezine küçük bir miktar koyun ve sivilcelerin olduğu bölgeye küçük hareketlerle çok nazik masajlar yapın.

Çay ağacı yağı da sırt sivilcelerini önleyebilecek doğal antiseptiklerden biridir. Ek olarak, iyileşme sürecinde yardımcı olur. Yapılması gereken tek şey, bir pamuğu suyla ıslatmak ve bu yağdan bir damla damlatıp sivilce veya iz olan yerlere uygulamaktır.

Bal, antibakteriyel olduğu için sırtın belirli bir bölgesinde sivilce çıktığı zaman iyi bir çözümdür. 10 dakika boyunca uygulayın ve ardından doğal bir nemlendirici olduğu kadar iyileştirici özelliklere de sahip olduğu için aloe vera kullanarak duş alın.

Elma sirkesi, cilt tarafından emildiğinde yağı gideren asetik asit içerir. Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu bir kapta karıştırın ve etkilenen sırt bölgesine bir pamuk topuyla ovalayın. Her gece yatmadan önce yapın.

Lavanta yağı da iltihap önleyici ve antibakteriyel gücü ile bu sorunu tedavi etmede çok etkilidir. Bir parça pamuğu lavanta yağına batırın ve doğrudan sivilcelerin üzerine sürün. Cildin doğal olarak emmesine izin verin.

Karbonat, hem güzellik hem de temizlik veya hijyen için harikadır. Su veya limon suyu ile biraz nemlendirin ve yumuşak, dairesel hareketlerle sırtınıza sürün. 30 dakika etki etmesini bekleyin ve soğuk su ve yumuşak sabunla durulayın. Haftada en az 3 kez tekrarlayın.

Yulaf ezmesi, ciltteki sebumu ve kirleri çıkarmak için mükemmel olan çok ilginç bir peeling etkisine sahiptir. Biraz yulaf ezmesini süt veya suyla ıslatın ve hafif dairesel masajlarla sırtınızı ovalayın.