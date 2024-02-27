Sırtınıza karabiberli zeytinyağı sürün, 1 saatte etkisini görün... Yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan zeytinyağı, doğal bir ilaç görevi görmektedir. Özellikle karabiber ile karıştırılıp kullanıldığında etkisi daha da artış gösterir. İşte sırt bölgesine zeytinyağı-karabiber karışımı sürmenin etkileri...

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İnsanoğlu doğanın nimetlerinden faydalanmaya devam ediyor.

Doğadaki bitkiler vasıtasıyla ilaçlar yapan, hastalıkların önüne geçen ve tedavi eden insanlar doğanın mucizesi olarak görülen zeytinyağının da epey faydası olduğunu keşfedilmiştir.

Günümüzde fiyat etiketi ile cepleri yakan zeytinyağı yıllardır pek çok ağrının da tedavisi olarak biliniyor.

Sırt ve bel ağrılarında adeta doğal bir çözüm olan zeytinyağı sürmek, doğru kullanıldığı zaman olumlu sonuçlar veriyor. Bu noktada karabiber ile karışımı dikkat çekiyor.

Öksürüğü geçirmek için bu baharattan zeytinyağına bir tutam döküp sırtınıza sürün.

İşte karabiberli zeytinyağının inanılmaz etkisi...

Geçmeyen öksürük kalmayacak

Zeytinyağını uygun bir kaba alarak yanmayacak derecede ısıtın. Ardından içine bir miktar karabiber ekleyerek sırtınıza sürün. Bu karışımı sırtınıza sürdükten sonra bir bez yardımı ile sarın.

Bu yöntemin uzun yıllardır uygulandığı ve öksürüğü hemen keserek, iyi geldiği bilinmektedir.