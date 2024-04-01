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Şişen burun etlerini küçültüyor; Günde 1 bardak kafi...

Şişen burun etlerini küçültüyor; Günde 1 bardak kafi... Hapşırık, kaşıntı, göz yaşarması gibi belirtiler gösteren alerjik rinit, hayatı kısıtlayabiliyor. Tam da bu mevsimlerde alerjisini hafifletmek için her gün mutlaka uygulayın. İşte o yöntem!