Şişen burun etlerini küçültüyor; Günde 1 bardak kafi...

Alerjik rinit, alerjenlere maruz kaldığında burun içindeki mukoza zarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.
Genellikle polen, toz, küf, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı vücudun aşırı duyarlılık reaksiyonuyla oluşur.
Alerjik rinit, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma, kaşıntılı ve sulanmış gözler gibi belirtilerle kendini gösterir.
Mevsimsel alerjik rinit, belirli bir zamanda ortaya çıkan alerjenlerle ilişkilidir, genellikle bahar veya sonbahar aylarında polen alerjilerine bağlı olarak görülür.
Tam da polen mevsimi gelmişken, alerjinizi hafifletecek o yöntem haberimizde...
Her gün deneyin, etkilerini hafifletin.
Tuzlu su, burun içindeki tahrişi azaltabilir ve alerjenlerin ve diğer irritan maddelerin temizlenmesine yardımcı olabilir.
Günde 1 bardak tuzlu su çekmek, burun kaşıntısı ve hapşırığı engellemeye yarar.
Aynı zamanda şişen ve nefes almayı zorlaştıran burun etlerinin küçülmesini sağlar.