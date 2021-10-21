Şişkinlik ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilse de çoğu zaman, kötü yiyecek seçimlerinin bir sonucudur. İşte şişkinliği hafifletmeye yardımcı besinler ve tekrarlamasını önlemek için ipuçları.

Şişkinlik, genellikle sindirim sisteminde gaz birikmesi nedeniyle oluşan yaygın bir sorundur. Şişkinlik, göbek boyutunu görsel olarak artırır, hassas ve hatta ağrılı hale getirebilir.

Normal olarak, insan midesi belirli miktarda çeşitli gaz halindeki maddeler içerir. Gazların bir kısmı bağırsakta yaşayan mikroorganizmalar tarafından yayılır, eğer faydalı bakteri sayısı yeterliyse gaz oluşumu normaldir.

Ancak gaz oluşumu bazı durumlarda normal seviyeleri aşabilir. Hava yutulduğunda, hazımsızlık yaşandığında ve aşırı bakteri üremesi ile karın boşluğunda normal dışı gaz birikmesi oluşabilir.

ŞİŞKİNLİĞİ HAFİFLETMEYE YARDIMCI 10 BESİN

Egzersiz, çeşitli besinler ve masaj, şişkinliği hızla azaltmaya yardımcı olabilir ve basit yaşam tarzı değişiklikleri, durumun tekrarlanmasını önleyebilir. Şişkinlikle başa çıkmak için diyetinize birkaç gıdayı dahil etmeniz gerekebilir.

İşte şişkinliği hafifletmeye yardımcı 10 besin:

Avokado

Meyveler, bakteri çeşitliliğini artırarak bağırsak sağlığını destekler. Ayrıca aşırı sodyum içeren yiyecekleri yedikten sonra şişkinliği dengelemeye yardımcı olan potasyum içerirler.

Çilek

Ahududu, çilek ve yaban mersini lif ve antioksidanlar içerir. Bu maddeler bağırsak hareketliliğini iyileştirir, iltihabı hafifletir.

Muz

Muzlar, sıvı tutulmasını dengelemeye yardımcı olan potasyum açısından zengindir. Kısa zincirli yağ asitlerinin oluşumu nedeniyle, çok olgun olmayan muzlar bağırsak fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Kereviz ve Rezene

Kereviz ve rezene idrar söktürücü olarak çalışır. Fazla sıvının vücuttan atılmasına ve şişkinlik semptomlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olurlar.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, probiyotik görevi gören bileşikler içerir. Bağırsak fonksiyonunu iyileştirir ve gaz oluşumunu durdurur.

Sarımsak

Sarımsaklar prebiyotik bileşikler içerir. Bağırsaklara girerler, mikroorganizmaların genel yapısını değiştirirler, sağlıklı sindirime yardımcı olurlar ve iltihabı azaltırlar.

Yeşil Çay

Yeşil çay, sindirim kaslarını gevşeten fenolik maddeler açısından zengindir. İltihap önleyici ve antioksidan etkileri vardır ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.

Fermente Gıdalar

Kefir ve lahana turşusu gibi fermente gıdalar, bağırsak florasını iyileştiren probiyotikler açısından zengindir. Bağırsak florasındaki herhangi bir bozukluğun semptomlarını hafifletir, iltihaplanmayı ve gaz üretimini azaltır.

Kivi

Kiviler potasyum kaynağıdır. Mide boşalma hızını artıran ve bağırsak hareketliliğini iyileştiren enzimler içerirler. Özellikle kivileri şişkinliği önlemeye yardımcı olabilir.

Nane ve Papatya Çayı

Nane ve papatya çayı, yiyeceklerin mideden geçişini hızlandırır, gazı giderir. Her gün sıcak ve soğuk olarak içilebilirler.

ŞİŞKİNLİĞİN NEDENLERİ

Sağlıklı bir yetişkinde, mide ve bağırsaklar, esas olarak bağırsak florasının mikroorganizmalarının hayati aktivitesinin bir sonucu olarak oluşan yaklaşık 1 litre gaz içerir. Bir yetişkinde normalde dışkılama sürecinde ve buna ek olarak bağırsaktan günde 0.1-0.5 litre gaz atılır. Boşaltılan gazın hacmi 3 veya daha fazla litreye ulaşabilir.

Şişkinliğin nedenleri genel olarak şunlardır:

- Sinidirm sistemi ve karın organlarının çalışmasında çoğunlukla iltihaplı rahatsızlıklar (kolit, enterit, peritonit, hepatit, karaciğer sirozu, pankreatit),

- Disbakteriyoz, bağırsak tıkanıklığı,

- Bağırsak enfeksiyonları ve helmintiyazis (bağırsak parazitleri),

- Bağırsak tümörleri,

- Hormonal değişiklikler,

- Huzursuz bağırsak sendromu.

Sindirim sisteminin birçok hastalığı, bağırsak hareketliliğinde yavaşlamaya, fermantasyon süreçlerinde artışa ve gaz oluşumunda artışa neden olur.

Artan gaz oluşumunun nedenleri genel olarak şunlardır:

- Kötü alışkanlıklar (aceleci yemek, hareket halindeyken bir şeyler atıştırmak, yemek yerken konuşmak, sigara içmek, sakız çiğnemek) havanın yutulmasına neden olur. Bağırsaklarda gaz birikmesine ve diğer hoş olmayan olaylara da neden olabilen aerofajiye yol açar.

- Bazı gıdalar fermantasyon reaksiyonlarını artırarak şişkinliğe neden olabilir.

- Çok miktarda selüloz içeren gıdalar (lahana, baklagiller ve aşırı lifli ürünler) artan gaz üretimi ile bağırsak bakterileri tarafından parçalanır.

- Bazı enzim eksiklikleri ve gıda intoleransları nedeniyle sinidirm sistemi besinleri doğru şekilde parçalayamaz ve aşırı gaz oluşumu ortaya çıkabilir.

EŞLİK EDEN BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Şişkinliğe aşağıdakilerden herhangi biri eşlik ediyorsa bir en kısa zamanda bir doktora danışın:

- Şiddetli veya uzun süreli karın ağrısı,

- Dışkıda kan,

- Koyu, donuk dışkı,

- Ateş,

- İshal,

- Kötüleşen mide ekşimesi,

- Kusma,

- Sebepsiz kilo kaybı.