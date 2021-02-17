Şişkinliği azaltmaya yardımcı 4 besin

Bazı durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilen şişkinlik, çoğu zaman tüketilen besinler nedeniyle ortaya çıkıyor. İşte şişkinliği azaltmanıza yardımcı olabilecek 4 harika besin.

Şişkinlik, çoğu durumda hava yutmaktan veya belirli yiyecekleri yemekten dolayı sindirim sisteminizde fazladan gaz bulunmasının sonucu olarak ortaya çıkar.

Büyük bir yemekten sonra şişkinlik hissetmek normaldir, ancak her yemekten sonra hissetmeniz, endişelenmenize neden olabilir. Bu, bağırsak sağlığınız ve sindiriminizle ilgili bir sorun olduğuna dair bir işaret olabilir. Geçmeyen şişkinlik irritabl bağırsak sendromu, enflamatuar bağırsak hastalığı, çölyak hastalığı, kabızlık ya da gastroparezi hastalıklarının bir işareti olabilir.

Çoğu zaman, basit diyet ayarları şişkinliği uzak tutabilir. Yine de her vücudun farklı olduğunu unutmamak gerekir. Arkadaşınız için şişkinliğe neden olan bir yemek sizin için aynısını yapmayabilir veya tam tersi olabilir. Ancak, şişkinliğe neden olan bazı ortak besinler vardır. İşlenmiş gıdalar, yağ oranı yüksek besinler, süt, elma, bakliyat ve turpgiller kısa süren şişkinliklere yol açabilir.

Bir de şişkinliği yatıştırdığı bilinen besinler vardır. İşte şişkinlikle mücadele etmenize yardımcı olabilecek 4 besin.

SALATALIK

Salatalıklar öncelikle vücudunuzdaki fazla sodyumun atılmasına yardımcı olabilecek sudan oluşur. Salatalıklarda ayrıca quercetin adlı bir flavonoid de bulunur. Araştırmalara göre quercetin, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle karnınızdaki şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

YOĞURT

Yoğurt da şişkinliğiniz için yardımcı olabilir. Yoğurt, bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkisiyle oldukça yaygın bir şekilde biliniyor. Sindirimi düzenlemeye ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olan probiyotikler içeren yoğurt, şişkinliği önlemeye yardımcı olabilir. Probiyotik açısından zengin yiyecekler için alışveriş yaparken özellikle etiketin üzerindeki “canlı, aktif kültürler” kelimelerini arayın. Ayrıca, ilave şeker şişkinliğe katkıda bulunabileceğinden sade çeşitleri tercih edin.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz ve idrar arasındaki en yaygın ilişki, bu bahar sebzesini yemenin idrarın kokmasına neden olabilmesidir, ancak yedikten sonra daha sık idrara çıkacağınız gerçeği de vardır. Bu, kuşkonmazda bulunan diüretik özelliklerden kaynaklanmaktadır. Diüretikler, vücudunuzdan fazla tuzu ve suyu atmasına yardımcı olur ve bu da şişkinliği azaltabilir.

MUZ

Muz, içerdiği potasyum nedeniyle şişkinlikle savaşmaya ve su tutulmasını engellemeye yardımcı olur. Potasyum vücuttaki sodyum seviyelerini düzenlemek için önemli olan bir mineraldir. Bu nedenle, potasyum açısından zengin yiyecekler yemek, su tutma oranını azaltmaya yardımcı olabilir. Muza ek olarak bal kabağı ve kayısı, erik ve üzüm gibi kurutulmuş meyvelerde de bol miktarda potasyum bulabilirsiniz.