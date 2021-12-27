Şişmiş burun etlerini küçülten 5 öneri

Burun etlerinizin büyümesi ve nefes almada zorluk çekiyorsanız, burun spreylerini kenara bıraktıracak doğan yöntemlere göz atmayı unutmayın.

Burun içerisinde yer alan ve "konka" adı verilen etlerin şişmesi, hayatınızı kabusa çevirebilir.

Burundan nefes alamamak ve sürekli ağızdan solumak zorunda kalmak gerçekten her dakikanızı zehir edebilir.

Alerjik reaksiyonların sebebiyet vermesiyle birlikte artan tıkanıklık ve burun eti şişlikleri, genellikle burun spreyleri ile çözüme kavuşur. Ancak sürekli burun spreyi kullanımı da belli bir süre sonra başka zararlara yol açabilmekte.

Aylarca hatta yıllarca kullanılan burun damlalarının çoğu en fazla 3 gün kullanılabilir” diyen uzmanımız, bu süre aşıldığında damlaların bir kısmının bağımlılık yaptığını ve aşırı kullanımın birtakım riskleri olduğunu söylüyor.

Cerrahi operasyonları da tercih etmiyorsanız veya uygun görülmediyse, başınızın çaresine bakmak zorundasınız.

Peki başka çözüm yolu var mı? Rahat nefes alamamaktan yorulduysanız ve doğal çözümler arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Öncelikle burun eti şişmesinin nedenlerine göz atalım...

BURUN ETLERİ NEDEN ŞİŞER?

Burun eti solunan havayı filtreleyen (temizleyen), ısıtan, nemlendiren ve akciğere yönlendiren kan damar ağıyla dolu yapılardır. Konka da denilen bu yapılar burun boşluğu duvarlarında alt, orta ve üst olmak üzere 3 çift yani toplam 6 adettir. Konkalardan biri alerjenler gibi bazı faktörlerin etkisiyle kanla dolup şiştiğinde nefes almayı güçleştirebilir.

Aniden gelişen geçici burun eti (konka) büyümesinin yaygın nedenleri şunlardır:

Hava değişiklikleri (örneğin burun eti kışın daha fazla şişer)

Toz, küf gibi etkenlere karşı alerji

İlaçlar

Stres

Hamilelik gibi hormonal değişiklikler

Mevsimsel veya şiddetli alerjiler

Sinüzit gibi kronik burun enfeksiyonları

Septum sapması (burun kemiği eğikliği)

Hava kirliliği

Sigara dumanı

BURUN ETİ ŞİŞLİĞİ BELİRTİLERİ

Uzun süreli burun tıkanıklığı

Burun akıntısı

Burun deliklerinin içinde bir şey olduğu hissi

Alın bölgesinde ve göz çevresinde basınç ve ağrı

Koku hissinde değişiklik

Horlama

Hafif yüz ağrısı

Ağız kuruluğu

BURUN KENARLARINA VİKS SÜRÜN

Sık sık uygulanan kullanım şekillerinden biri de sıcak suyun içine Vicks tarzında mentollü kremler atmaktır. Hasta battaniye ya da başka bir örtüyle sıcak suya doğru eğilir. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca burnundan derin derin nefes alır. Bu yöntemle sinüsleri ve tıkanan burun kanallarını açmak mümkündür.

BUHAR SOLUYUN

Kuru hava, burun tıkanıklığının birincil sebepleri arasındadır.

Buhar teneffüsü burun tıkanıklığından anında rahatlamak için oldukça etkili bir çözümdür. Tencereyi su ile doldurun, kaynarcaya kadar ısıtın ve ardından ısıyı kapatın. Birkaç dakika aralıklarla soluyun.

YAKANIZA NANE YAĞI DAMLATIN

Güçlü nane özü kokusu, beyninizi kandırıyor ve bu yüzden burnunuz açılmış gibi hissediyorsunuz. Yakanıza damlatacağınız uçucu nane yağı, soluduğunuz havaya karışarak burnunuzu rahatlatacaktır.

YÜKSEK YASTIK KULLANIN

Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız, uyurken başını bir yastık yardımıyla yüksekte tutun. Yastık sayesinde daha rahat nefes alacaksınız.

SOĞAN KOKLAYIN

Burun tıkanıklığı soğan ile sadece birkaç dakika içerisinde giderilebilir. Yemek yaparken soğan doğradığınızda gözlerinizin yaşardığını ve burnunuzun nasıl aktığını hatırlayın. Birkaç parça soğan dilimini alın ve dört beş dakika kadar koklayın, burnunuzun açıldığını hissedeceksiniz.