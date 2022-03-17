Sivas'ta, genç kızın karnından 5 kilogramlık kist çıktı

Ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Esma Hatun Öcalan’ın karın boşluğundan, 2 saat süren operasyon ile 5 kilogramlık kist çıkarıldı.

Sivas’ta, 20 yaşındaki Esma Hatun Öcalan karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Karnında küçük bir kitle tespit edilen Öcalan'ın tedavisine kendi isteği üzerine ara verildi.

İlerleyen günlerde ağrıları artan ve yeniden hastaneye başvuran Öcalan'ın karnındaki kitlenin karpuz büyüklüğüne ulaştığı tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Kandemir ve Op. Dr. Gültekin Koçun, yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmayı başardı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAMA İHTİMALİ İÇİN KAPALI AMELİYATA ALINDI

Hastanın açık ameliyat yapılması halinde ileride çocuk sahibi olamama ihtimali bulunduğunu belirten Kandemir, bu nedenle zor da olsa kapalı ameliyatı tercih ettiklerini anlattı.

“KAPALI AMELİYATIN DAHA ÇOK AVANTAJLARI VAR”

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Kandemir, "Kapalı ameliyatın daha çok avantajları var. Hasta bir günde iyileşip gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE 4-5 KİLOLUK KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNDE”

Koçun, kitlenin karpuz büyüklüğünde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kitlenin büyüklüğü 20 santimetre. Bir küre gibi, benzetmek gerekirse 4-5 kiloluk karpuz büyüklüğünde. Hastanın bütün konforunu bozuyor, mide, bağırsak hareketlerini azaltıyordu. Hastamızda çok büyük rahatlama olacak, ilk günden de bu rahatlamayı bize ifade etti. İnşallah bundan sonra böyle bir şikayeti olmayacak.”

Kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten anne Zeliha Öcalan ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.