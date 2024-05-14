Sivas'ta kenger bitkisinden elde edilen sakızın fiyatı çeyrek altını solladı Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altın fiyatına yaklaşmaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sivas’ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elde edilen kenger sakızı, faydalarıyla göz dolduruyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve toplaması oldukça zor olan sakızın kilogram fiyatı ise çeyrek altını geçerek yarım altına yaklaştı.

Sakızın toplanmasının güç olması ve toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı; diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geliyor.

Gurbetçilerin ilgisi yoğun

Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurda gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

"Tanesi 20, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira"

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, “Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var.

Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altınla yarışır hale geldi. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)