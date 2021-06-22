Sıvı tutulmasını azaltan meyve ve sebzeler

Dokular arası sıvı hacminin artması olarak tanımlanan sıvı tutulması veya ödem, birçok farklı sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Ancak bazı besinlerle ödemi vücuttan hızlıca atabilmek mümkün.

Sıvı tutulması olarak bilinen ödem, dokular arası sıvı hacminin artması yani dokularda aşırı sıvı birikmesidir. Dolaşım sorunları, kalp yetmezliği, böbrek veya karaciğer hastalığı dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Ödemi atmanıza yardımcı olabilecek yiyeceklerden bahsetmeden önce, su veya herhangi bir sıvı alımından bahsetmek önemlidir. Sıvı alımı çok önemlidir ve ödem atma sürecinde yardımcı olur. İçilen bol su, vücuttaki toksinlerin daha kolay atılmasını sağlar.

Öte yandan yediklerimizin, bizi doyurmanın ve bize büyük memnuniyet vermenin yanı sıra başka faydaları da var. Örneğin, bazı besinlerin idrar söktürücü etkisi vardır, yani vücuttan sıvının idrar yoluyla atılmasına yardımcı olurlar.

Genel olarak potasyumdan zengin tüm besinler bu idrar söktürücü etkiye katkıda bulunur. Aksine vücutta en fazla sıvı tutulmasına neden olan besinler ise sodyumdan zengin besinlerdir.

İşte ödem atmaya yardımcı besinler:

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ OLAN MEYVELER

Muz: Küçük bir muz neredeyse 400 miligram potasyum içerir. Ek olarak, düşük glisemik indeksli iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Bol miktarda lif içerir ve günün her saatinde yemek için idealdir.

Çilek: Bir su bardağı kadar çilek yaklaşık 500 miligram potasyum içerir ve iyi bir antioksidan, lif ve C vitamini kaynağıdır. Mevsimlik bir meyvedir ve tek başına, meyve sularında ve ev yapımı dondurma olarak tüketilebilir.

Kavun: Sadece iki dilim kavun, çok az kalori ve potasyum gibi çok miktarda mineral sağlar. Bol miktarda tokluk sağlar, tatlıdır ve günün her saatinde taze olarak tüketilmesi idealdir.

İyi miktarda potasyum içeren diğer zengin meyveler arasında yaban mersini, kivi, portakal, mandalina, incir, greyfurt ve üzüm bulunur.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ OLAN SEBZELER

Domates: Potasyum açısından zengin olmasının yanı sıra C vitamini, lif ve likopen gibi antioksidanlar içerir. Domatesin ayrıca kalorisi çok düşüktür.

Avokado: Teknik olarak hem meyve hem de sebze olan avokado, yüksek potasyum içeriğine sahiptir ve ayrıca kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunan çok kaliteli yağlar içerir.

Pancar: Potasyum içeriği nedeniyle idrar söktürücü etkiye sahiptir, ayrıca spor performansı için faydalı olabilecek folik asit ve yüksek nitrat içeriği içerir.

İdrar söktürücü etkisi olan diğer sebzeler ise ıspanak, pazı, lahana, enginar ve balkabağıdır.