Sivilceleri dipten kurutuyor! İşte acı badem yağının 3 kullanım yolu

Sivilceleri doğal yöntemlerle geçirmek isteyenler bitkisel yağlardan yardım alıyor. Acı badem yağı ise başta sivilce ve akneler olmak üzere düzenli kullanımda mucizevi etkiler yaratıyor.

Yaş ve cinsiyet farketmeksizin ve ansızın cildinizce çıkan sivilceler, hem ağrılı hem de psikolojik kötü bir gün geçirmenize neden olabilir.

Sivilceler, ortaya çıkış sebeplerinin altında çeşitli sağlık sorunları barındırsalar da ruhsal olarak da kişiyi olumsuz etkiler.

Cildimiz stres, mevsimsel geçişler ve hormonsal değişimler vücutta birtakım sivilcelerin oluşmasına sebebiyet verebilir.

Öte yandan cildimizde sivilcelerin çıkmasındaki baş aktörlerden birisi de, tercih edip tükettiğimiz besinlerdir. Yediğimiz ve içtiğimiz bazı zararlı besinlerin de ciltte bu tarz bir problemi destekleyip beslediği söylenebilir.

Bu noktada sivilcelerin çıkmaması için öncelikle "sağlıklı ve düzenli" yaşamak ardından da bakım takviyeleriyle desteklemek gereklidir.

Akne ve sivilce oluşumu için bitkisel yağlardan yardım alınabilir ki bu konuda adını en çok duyuran acı badem yağıdır.

Acı bademlerin soğuk press yapılmasıyla elde edilen acı badem yağı, birçk rahatsızlığa iyi gelmesiyle biliniyor.

Acı badem yağı, kas spazmları, bakteriyel enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, ağrı, sindirim sorunları ve öksürük için de kullanılır.

SİVİLCELERE ACI BADEM YAĞI SÜRMENİN FAYDASI

Antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri sivilceye neden olan bakterileri uzak tutmaya yardımcı olurken aynı zamanda kesikleri, sıyrıkları ve yaraları tedavi etmek için de yararlıdır.

İltihaplı akne ve sivilcelerden kurtulmak için cildin temiz tutulması ilk önemli faktördür.

Ardından mikrop kırıcı özelliğiyle acı badem yağından birkaç damla temiz cilde sürülmesi tavsiye edilir.

Acı badem yağını direk cildine uygulamayı tercih etmeyenler için, nemlendirici kremlerin içine de eklenebileceğini not bırakalım.

Diğer bir kullanım önerisi olarak da toniklerinizin içine birkaç damla bırakabilirsiniz.

Sivilce ve akneleri lokal olarak kullanıldığında tedavi edici olan acı badem yağı, enfeksiyon kurutucu olması vesilesiyle tekrar oluşmasını da engeller.