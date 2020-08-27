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Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren madde bulundu

Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren madde bulundu

İngiltere'de yapılan bir araştırmada sivrisinek ve benzeri böcekleri öldüren ürünlerde, koronavirüsü de yok eden bir madde bulundu.