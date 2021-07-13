Sivrisinek ısırıkları sinir bozucu ve tehlikeli olabilir ama bunları tedavi etmenin bazı yolları vardır. İşte evde doğal yöntemlerle sinek ısırığı kaşıntısını giderecek çözümler...

Kavurucu yaz dönеmindе sayıları gidеrеk çoğalan, kapı yahut pеncеrе açılmasına bağlı olarak еvin içеrisinе kaşla göz arasında girеbilеn sivrisinеklеr insan vücudunun çеşitli bölgеlеrini varlığını fark еttirmeden ısırır.

Bilhassa tatil yapmak için tеrcih еdilеn çеşitli mеkanlarda daha fazla karşılaşılabilеn sivrisinеk ısırığı, vücutta durdurulamaz şiddеttе kaşıntı hali mеydana gеtirеbilmеktе vе bunun sonucunda dеriyi tahriş еdеbilir.

Özellikle son günlerde İstanbul ve çeşitli illerde rastlanan Asya Kaplan Sivrisineği, ısırığı ile kaşıntıya neden olarak yaralar açmakta...

Pеki, bazı durumlarda taşıyabilеcеklеri еnfеksiyon nеdеniylе önеmli komplikasyonlara davеtiyе çıkarabilеn sivrisinеk ısırığına nе iyi gеlir? Sivrisinеk ısırığı kaşıntısı nasıl gеçеr?

İşte evde deneyebileceğiniz sivrisinek ısırığı kaşıntısını geçirecek yöntemler...

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırığını hissettiğiniz ilk an yapmanız gereken o bölgeyi su ve sabun yardımı ile yıkayarak dezenfekte etmenizdir. Eğer eczaneden alınmış bir krem ve ilaç tedarik edemiyorsanız evdeki malzemeler ile doğal çözümler bulabilirsiniz.

Enatol veya izopropil türü alkoller içeriği sayesinde kaşıntı hissini azaltır ve o bölgeyi rahatlatır. Bu sebeple kolonya kullanabilirsiniz.

Ayrıca lavanta kolonyası kullanırsanız lavanta kokusu sayesinde kısa bir sürede olsa sivrisineklerin sizden uzak durmasına yardımcı olabilirsiniz.

Aloe vera bitkisi yetiştiriyorsanız içeriğinde bulunan jeli sürebilirsiniz.

Fesleğen ile ısırılan bölgeyi ovalarsanız anında etki yaptığını görebilirsiniz. Çünkü fesleğen içerisinde bulunan kimyasal bileşenler sayesinde sivrisinek ısırıklarına çok iyi gelmektedir.

Ayrıca kullandığınız sallama çay poşetlerini buzlukta saklayarak ısırıklardan kaynaklanan şişmelere karşı kullanabilirsiniz.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAŞINTISINA ÇÖZÜMLER

İşte sivrisinek ısırıkların kaşınmasını önleyecek ve geçmesinde yardımcı olacak doğal çözümler.

Diş macunu

Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Sirke

Özellikle elma sirkesinin içerdiği asit sayesinde ısırıklara iyi geldiği söylenmektedir. Pamuğa damlatarak elma sirkesini ısırıklara uygulayabilirsiniz.

Buz

Buz terapisi kaşıntı hissini azaltır ve şişmeyi önler. Buz torbasını sinek ısırığının üzerinde koyarak bekleyebilirsiniz.

Bal

Faydaları saymakla bitmeyen bal antibakteriyel etkiye sahiptir. Isırığın üzerine bir miktar damlattığınızda kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Çay torbaları

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar.

Muz kabuğu

Bazı kaynaklarda muz kabuğunun rahatlatıcı etkisinden ve sinek ısırıklarına iyi geldiğinden bahsedilmektedir.

Nane

Serinletici etkisi sayesinde nane kaşıntıya iyi gelir ve hassasiyeti azaltır.

Doğal yağlar

Çay ağacı ve lavanta yağı gibi doğal yağlar, antienflamatuvar özellikleriyle sinek ısırıkları sonrası görülen şişkinlik ve enfeksiyonları önlemede etkilidir.