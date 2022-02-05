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Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin

Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin

ABD'de yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığını ortaya koydu.