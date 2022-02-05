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    Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin

    ABD'de yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığını ortaya koydu.
    • AA
    • 05.02.2022 - 06:31
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    Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin

    Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.

    Çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.

    BAZI RENKLERE DAHA HASSASLAR

    Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

    Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin #1

    DOĞRU RENK SEÇİMİ, SİVRİSİNEKLER TARAFINDAN ISIRILMAYI ENGELLİYOR

    Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

    Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin #2


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