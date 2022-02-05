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- Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin
Sivrisinekler tarafından ısırılmak istemiyorsanız kırmızı, turuncu ve siyah giymeyin
- AA
- 05.02.2022 - 06:31
Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.
Çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.
BAZI RENKLERE DAHA HASSASLAR
Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.
DOĞRU RENK SEÇİMİ, SİVRİSİNEKLER TARAFINDAN ISIRILMAYI ENGELLİYOR
Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.