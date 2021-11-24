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Siyah nokta savar: Karabiber yağı

Siyah nokta savar: Karabiber yağı

Herkesin mutfağında bulunan karabiberin faydaları saymakla bitmezken, cilt için bulunmaz bir nimet. Karabiber yağı cildi canlandırırken, siyah nokta oluşumunu ise engellemeye yardımcı oluyor.