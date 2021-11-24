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- Siyah nokta savar: Karabiber yağı
Siyah nokta savar: Karabiber yağı
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 18:16
- Güncelleme : 24.11.2021 - 18:53
Herkesin mutfağında bulunan ve yemeklere kullanılan karabiberin faydaları, saymakla bitmiyor.
Piperaceae ailesine ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen karabiber, özellikle cilt için çok faydalı.
Siyah nokta sorunu yaşayanlar, karabiber yağının keşfedilmemiş özellikleriyle tanışabilir.
İnatçı siyah noktaları önleyen karabiber yağı, kan akışını hızlandırıyor ve daha parlak bir cilt imkanı sunuyor.
Sadece yemeklerde kullanıldığı bilinen karabiberin binbir faydasını keşfedip, doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.
Karabiberin sağlık ve cilt üzerinde olan faydalarını yakından inceleyerek, kullanımı hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.
Peki, Karabiber yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte yanıtı...
KARABİBER YAĞININ CİLT ÜZERİNDEKİ FAYDALARI
Karabiber yağının cilt üzerindeki etkilerinden yararlanabilirsiniz. Siyah nokta oluşumunu önlemek için şu tarifi deneyebilirsiniz;
- Karabiber antioksidan özelliktedir ve bu özelliği sayesinde cilt temizleyicisi olarak kullanılmaktadır.
- Cildinizde ısıyı artırıp, kan dolaşımını ise hızlandıracaktır.
- Yumuşak kıllı bir fırçayı karabiber yağına batırıp, yüzünüze masaj yaparak uygulayın.
- Bu uygulama sayesinde siyah nokta ve aknelerinizden doğal bir yöntemle ve kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.
KARABİBERİN SAĞLIK İÇİN FAYDALARI
- Hem cilt hem de saç sağlığı için fayda sağlayan karabiber, saç dökülmesi ve kepek sorunlarının önüne geçer
- Burun tıkanıklığına iyi gelir
- Kilo kaybını destekler
- Birçok farklı kanseri önleyici etkisi bulunur
- Yağ hücrelerinin oluşumu ile mücadele eder ve kilo kaybı sağlar
- Cildin rahatlamasını sağlar ve sağlığını korur
- Sinüzit ve burun tıkanıklığı konusunda rahatlama verir
- Doğal bir antidepresan kaynağıdır
- Kalp krizi ve felç riskini azlatır
- Yağ yakımını hızlandırır
- Sindirim sistemini düzenler