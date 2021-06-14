Siyatik ağrısını azaltmak için 10 doğal çözüm

Toplumda oldukça yaygın görülen siyatik ağrılarını, belirli ağrı kesicilerin dışında evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle azaltabilmek mümkün. İşte siyatik ağrısını azaltmak için 10 çözüm.

İnsan vücudunda en sık görülen ağrılardan biri, siyatik sinirinin hasar görmesinden ve iltihaplanmasından kaynaklanır. Bu, bir uzmanın müdahalesini veya bazı ilaçların alınmasını gerektiren ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Siyatik sinir omurganın alt kısmında yer alır. Siyatik sinirin yapısı gereği dallanmasıyla, vücutta çeşitli genişlik ve uzunlukta bulunur.

Vücudun sahip olduğu en büyük ve en dallı sinir olduğu için, bir kez yaralandığında çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. En çok etkilenen bölgeler arasında bacaklar, bel, kalçalar ve ayaklar bulunur. Yani belden ayaklara kadar her yeri etkileyebilir.

Siyatik ağrısı, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

- Kazalardan kaynaklanan yaralanmalar,

- Fiziksel aktivitelerin kontrolsüz yapılması,

- Günlük tüketilen besinlerdeki dengesizlik,

- Eklemlerde ürik asit ve toksinlerin birikmesi,

- Kan dolaşımında aşırı düzeyde kurşun ve cıva olması,

- Çeşitli vitaminlerin, özellikle B vitamininin tüketilmemesi.

Siyatik ağrısı, çok çeşitli tedaviler uygulanarak hafifletilebilir. Bazı uzmanlar, hastalardaki ağrıyı gidermek için kapsamlı bir teşhis gerçekleştirir. Bununla birlikte, uygulama kolaylığı nedeniyle evde uygulanabilecek doğal çözümler de popülerlik kazanmaktadır.

Bir uzmana gittiğinizde, vereceği ilk tavsiyelerden biri genellikle belirli ağrı kesicilerin kullanılmasıdır. Bununla birlikte, evde bulabileceğiniz siyatik sinir iltihabını azaltmak için başka etkili alternatif çözümler de vardır. Bunlardan bazıları, siyatik siniri 60 saniye veya daha kısa sürede rahatlatabilecek çok iyi seçeneklerdir.

İşte siyatik sinir iltihabını azaltmak için 10 doğal çözüm.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, harika özellikleriyle birçok rahatsızlık için çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Kimyasal önleyici ve iltihap önleyici özellikleri, yeşil çayı siyatik sinir iltihabını azaltmak için ideal bir çözüm haline getirir.

MÜRVER ÇAYI

Mürver kabuğu, aynı zamanda aspirinin bir parçası olan aktif bir bileşen olan salisin açısından zengindir. Bu nedenle tüketimi, siyatik ve buna benzer diğer ağrı türlerini yatıştırmak için mükemmeldir. Bir mürver çayı hazırlayarak ağrı azalana kadar en az sekiz saatte bir içebilirsiniz.

ZERDEÇAL

Yemeklere zerdeçal eklemek, siyatik ağrısını hafifletmek için iyi bir alternatiftir. Sarı rengi çok karakteristik olan ve birçok yemeğin hazırlanmasında kullanılabilen bir baharattır. Bu baharat, siyatik ağrısını yatıştırmak için doğal tedavilerin bir parçası olan güçlü bir iltihap önleyici kurkumin içerir.

ZENCEFİL YAĞI

Etkilenen bölgeye biraz zencefil esansiyel yağı uygulamak, siyatik sinir ağrısını azaltmaya yardımcı olan sakinleştirici bir etki yaratır. Zencefilin içeriğinde bulunan gingerol, iltihap önleyici etkileri nedeniyle tavsiye edilen aktif maddelerden biridir.

KARAHİNDİBA

Karahindiba çayı içmek, karaciğer dostu ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için siyatik ağrısını azaltmaya da yardımcı olur. Hazırlanması diğer çaylara benzer ve günde bir kez alınabilir. Aşırı tüketilmesi mide ağrılarına neden olabilir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, siyatik için gerçekten etkili harika bir çözümdür. Uygulamanın en iyi yolu ılık su ile banyo yapmaktır. Öncelikle sıcaklığın çok fazla olmamasına dikkat etmek önemlidir. Ilık bir duştan sonra en az üç bardak elma sirkesini ağrıyan bölgelere uygulayın ve mümkünse 20 dakika kadar bu bölgeyi sıcak suda bekletin.

ISIRGAN

Siyatik sinir iltihabını azaltmak için, iltihap önleyici özelliklere sahip bir diğer doğal çözüm de ısırgandır. Isırgan siyatik siniri rahatlatmak için en iyi ev ilaçları arasındadır. Çünkü kan dolaşımını iyileştirmenin yanı sıra ağrı kesici etkileri sayesinde de yardımcı olur.

Kullanmak için bir litre suyu kaynatın, yaklaşık üç dal ısırgan otu ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 10 dakika bırakın. Ardından, birkaç dakika dinlenmeye bırakın ve süzün. Hazır olduğunda, suya bir bez sokun ve ağrının en yoğun olduğu bölgeye yerleştirin. Yaklaşık 10 dakika bekletin ve günde en az 2 kez tekrarlayın.

KEDİOTU ÇAYI

Spazm giderici ve rahatlatıcı özellikleri nedeniyle siyatik rahatsızlıklarını yatıştırmak için kediotu çayı içilmesi önerilir. Kas kasılmalarının neden olduğu baskıyı ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olurlar. Sabahları veya yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir.

KEREVİZ SUYU

Siyatik sinirinde ciddi rahatsızlıklar meydana geldiğinde kereviz tüketmek gerçekten etkilidir. Kereviz tüketmenin en iyi yollarından biri, lezzetli bir meyve suyu hazırlamaktır. Bu suyu hazırlamak oldukça basittir, sadece birkaç kereviz sapını su ve bir yemek kaşığı bal ile karıştırmanız yeterlidir. Karışım elde edildikten sonra süzülür ve tüketime hazır hale gelir, etkinliğini artırmak için aç karnına içilmesi tavsiye edilir.

SARIMSAK VE SOĞAN

Sarımsak tüketmek, kan dolaşımını iyileştirmek için mükemmel bir seçenektir. Bu gıda, kan akışının düzgün bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak için gerekli bir aktif bileşen olan salisin içerir. İdeal olanı günlük, tercihen aç karnına tüketmek ve yaklaşık 10 ml zeytinyağı ile karıştırmaktır. Düzenli tüketim ile siyatik sinir ağrısını azaltacaktır.

Soğan da rahatlatıcı ve iltihap önleyici bileşenler içerir. Bunlardan yararlanmak için en iyisi bir soğanı ikiye bölüp bunlardan birini etkilenen bölgeye sürmektir. İdeal olarak, en az 10 dakika dairesel hareketlerle yapın ve bunu eylemi günde yaklaşık iki kez tekrarlayın.

SİYATİK SİNİR İLTİHABINI AZALTMAK İÇİN EGZERSİZLER

Son olarak, siyatik sinir iltihabını azaltmak için hafif bir egzersiz yapmak da etkilidir. Bu durumlarda en çok tavsiye edilen şey, yalnızca etkilenen bölgede yoğun germe yapmaktır. Yani, alt omurga, kalçalar ve ayrıca uyluklar. Ancak egzersiz yaparken yaralanmalara dikkat edilmeli ve şiddetli ağrı varsa egzersiz derhal durdurulmalıdır.

Ayrıca ağırlık kaldırma ve mekik gibi yoğun egzersizler de siyatik siniri için yasaklanmış egzersizler arasındadır. Bu nedenle herhangi bir yüksek yoğunluklu aktivite yapmadan önce bir doktora görünmek idealdir.

Siyatik rahatsızlıklarını hafifletmek için en iyi alternatiflerden biri de dönüşümlü soğuk ve ılık su banyolarından oluşur. İdeal olarak her gün 20 dakika yapacağınız dönüşümlü banyo, ağrınızı azaltabilir.

Birçok insan siyatik sinir ağrısnı hafifletebilmek için bilinçsizce ağrı kesici kullanıyor. Bu, ağrıyı daha da kötüleştirebileceği ve daha da büyük bir soruna neden olabileceği için hiç önerilmez. Bu durumlarda, siyatik sinir iltihabını azaltmak için bir ilaç yazabilecek tek kişi doktordur. Genellikle parasetamol gibi bir dizi ağrı kesici veya iltihap önleyici ilaçlar önerilir. Ağrının şiddetine bağlı olarak bazen kas gevşeticiler de verilir.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli bir tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir doktora danışın.