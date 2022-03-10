Size bir şeyler anlatmaya çalışıyor! İşte cinsel içerikli rüyalar görmenin nedenleri

Çoğumuz, zaman zaman cinsel içerikli rüyalar görürüz. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Bazen hiç aklınıza gelmeyecek insanların bile rüyamıza girmesinin aslında bilinçaltımızda bir anlamı var.

Rüyalar, çocukluğumuza kadar uzanan ve bilinç dışına ittiğimiz, bastırdığımız ve kökeninde cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüleri barındırıyor.

Bilinçaltımızda saklı olan düşünce, his, korku, kaygı ve arzular, kısa bir süre için de olsa rüya ile birlikte bilinç düzeyine çıkıyor.

Tabi gördüğümüz rüyaların bazıları tuhaf olabiliyor. Özellikle cinsel içerikli rüyalar görmek, kafa karışıklığına yol açabiliyor.

Rüyalara büyük anlamlar yüklemeyi çok seviyor olsak da cinsel içerikli rüyaların bilimsel açıklaması bulunuyor.

Ancak düşünüldüğü gibi seks rüyalarının yüksek libidoyla ya da eylemlerle alakası bulunmuyor. Uzmanlara göre, seks rüyalarının gördüğünüz eylemlerin kendisiyle her zaman bir ilgisi yok.

Genellikle tüm rüyalar, bilinçaltının bir mesajı olarak düşünülse de cinsel içerikli rüyalar için yapılan bir çalışma, bazı ilginç gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Buna göre, hem kadınlar hem de erkekler arasında oldukça yaygın olan ve tuhaf olduğu düşünülen cinsel içerikli rüyalar, her zaman şiddetli bir libidoya işaret etmeyebilir.

Montreal Üniversitesi'nden Dr. Antonio Zadra tarafından yapılan bir çalışmada; seks rüyaları, bildirilen tüm rüyaların yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyordu.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi cinsel ilişki içeren rüyalar, erkekler ve kadınlar arasında en sık görülen erotik rüya içeriği türüydü.

EN ÇOK GÖRÜLEN EROTİK RÜYALAR

Cinsel teklifler

Öpüşmek

Fanteziler

Mastürbasyon

Ve büyük final: Hem erkekler hem de kadınlar, seks rüyalarının yaklaşık yüzde 4'ünde orgazm yaşadıklarını bildirdi.

Bu şehvetli özelliklerden herhangi birini değerlendirirken akılda tutulması gereken bazı kapsamlı temalar bulunuyor.

GEÇMİŞ DUYGULARI ŞİMDİKİ ZAMANLA BAĞLAYABİLİR

Diyelim ki, rüyanızda eski sevgilinizle seviştiniz. Bu utanmanızı veya korkmanızı gerektirecek bir durum değil çünkü birçok insan hatta milyonlarcası aynı rüyayı görüyor. İlk bakışta bilinçaltı mesajı olarak düşünülen bu rüya, aslında daha farklı şeyler anlatmaya çalışıyor.

Uzman rüya analisti Layne Dalfen'e göre; eski sevgililerle ilgili seks rüyaları, günümüz yaşamınızda neler olup bittiği hakkında bilgi verebilir.

Konuyu ''Sahip olduğunuz her partner, hayatınızdaki diğer önemli ilişkilerle aynı zihinsel dosyadadır.'' sözleriyle açıklayan Dalfen, şöyle devam ediyor:

''Kocamla aramda bir şey olursa ve reddedilmiş hissederek çekip gidersem, o gece rüyalarımda zihinsel dosya dolabı açılır ve 18 yaşımdayken sahip olduğum bir erkek arkadaşımı seçebilirim. Bunun nedeni, o erkek arkadaşın bana, kocamın bana daha önce hissettirdiği gibi hissettirmiş olmasıdır.''

Diğer bir ifadeyle, hem geçmiş hem de şimdiki sevgili, rüyalar ülkesinde birbirinin yerine geçebiliyor. Yukarıdaki çalışmada, kadınların yüzde 20'si, erkeklerin yüzde 14'ü ile karşılaştırıldığında seks rüyalarında şimdiki veya geçmiş partnerlerini gördüklerini bildirdi.

Eğer rüyanızda eski sevgilinizle seviştiğinizi görürseniz kendinize sormanız gereken soru şu olsun: ''O kişiyi düşündüğümde aklıma gelen ilk birkaç şey nedir?''’

İster sevgi dolu bir nostalji ister yürek burkan bir reddedilme olsun, günümüz gerçekliğiyle ilgili bazı ipuçları elde etmeniz mümkün.

KENDİNİZDE GELİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ NİTELİKLERE İŞARET EDEBİLİR

Eğer rüyalarınızda rastgele insanlarla takılıyorsanız, o kişilerin sahip oldukları özelliklere biraz daha yakından bakın.

Dalfen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Hayatın bir noktasındaysanız, gerçekten söylemeniz veya yapmanız gereken bir şey varsa ve korkuyorsanız, bu durum da bir seks rüyası ile sembolize edilebilir. Rüyanızda patronunuzla yatabilirsiniz çünkü onlar muhtemelen güçlü ve iddialı bir kaliteye sahipler ve sizin de kendinizde bu özelliklere ihtiyacınız var.'' diyor.

Bu senaryoya göre, rüyada seviştiğinizi gördüğünüz kişinin temsil ettiği kavramlar, şu anda hayatınızda eksik olan bir şeyle ilgili olduğunu gözler önüne seriyor.

Bekar olmayan insanlarda bu durum, aldatma ile ilgili rüyalarda kendini gösterebilir. Muhtemelen başka biri aracılığıyla, belki de şu anki ilişkinizde ifade edilmeyen bir parçanız aracılığıyla kendinizin başka bir parçasına yakınlaşıyorsunuz.

Bununla birlikte, aldatma ile ilgili rüyalar gerçek anlamıyla da yorumlanabilir. Eğer tatminsiz hissediyorsanız, aklınız hayaller diyarında ya da bir özgürlük fantezisinde dolaşabilir.

GERÇEK BİR ORGAZMI HATIRLAMAK İSTİYOR OLABİLİRSİNİZ

Basitçe ifade etmek gerekirse, seks rüyalarının çoğu size iyi hissetmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlatan provalardır. Yani seksi bir rüya görmenizin nedeni, belki de tahrik olmanın nasıl bir his olduğunu unutmuş olmanız olabilir. Bunu bilinçaltınızın size yardım etmesi olarak düşünün. Erotik rüyaların tetiklediği bir orgazm, gerçek bir orgazmdır ve belki de bedeniniz size bunu hatırlatarak dikkatinizi o yöne çekmek istiyordur.

Bu nedenle, uykunuzdaki orgazmdan sersem bir şekilde uyanırsanız, bunu uyanık olduğunuz saatlerde şehvetli gösteriler sergilemek için bir öneri olarak kabul edin.

İlişkilerin kendileri gibi rüya yorumları da tek tip olamaz. Dalfen, ''Herhangi bir rüyayı tetikleyen durumlar, metaforların anlattığı gibi, rüyayı görenin uyanık durumuna göre değişkenlik gösterir.'' diyor.

Yani rüya görüntüleri, anlamlarını rüyayı gören kişinin kişisel geçmişinden ve çağrışımlarından alır ve cinsel deneyimler bir istisna değildir.