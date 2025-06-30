Skolyoz tedavisinde en önemli adım: Erken tanı

Omurga eğriliği sadece estetik bir sorun değil, tedavi edilmezse kalıcı sağlık problemlerine yol açabiliyor.

O sorunların başında ise skolyoz geliyor.

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru 10 derecenin üzerinde eğrilik göstermesiyle ortaya çıkan bir duruş bozukluğu olarak tanımlanıyor.

Özellikle Haziran ayının “Skolyoz Farkındalık Ayı” olarak anılması, bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

KIZ ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, skolyozun çoğunlukla 10 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü belirterek, “Kız çocuklarında erkeklere kıyasla 8-10 kat daha fazla rastlanıyor.” dedi.

EN SIK OKUL ÇAĞINDA GÖRÜLÜYOR

Skolyozun erken fark edilmesinin tedavi sürecini ciddi ölçüde kolaylaştırdığını söyleyen Dr. Özkoçak, “Omuz seviyelerinde dengesizlik, kürek kemiklerinin birinin daha belirgin olması, bel ve kalça bölgesinde asimetri, duruşta eğrilik gibi bulgular dikkatlice gözlemlenmeli.” dedi.

Bu işaretlerin görüldüğü çocukların mutlaka bir fizik tedavi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TEDAVİYE EĞRİLİĞE GÖRE YÖN VERİLİYOR

Skolyozun derecesine göre farklı tedavi seçenekleri uygulanabiliyor.

Dr. Özkoçak, “10-20 derece arasındaki eğriliklerde sadece özellikli omurga egzersizleriyle oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. 20-40 derece arası skolyozlarda ise egzersizlerin yanı sıra korse kullanımı da devreye giriyor. 40 derecenin üstündeki eğrilikler cerrahi işlem açısından değerlendirilmeli.” ifadelerini kullandı.

Cerrahi müdahalenin yalnızca daha ileri vakalarda gündeme geldiğini belirten Dr. Özkoçak, çoğu çocuğun büyüme süreci tamamlandığında sağlıklı bir omurgaya sahip olabildiğini belirtti.

“OMURGA, VÜCUDUN PIRLANTASIDIR”

Dr. Özkoçak, omurga sağlığının hayat boyu korunması gerektiğine dikkat çekerek, “Cildimize gösterdiğimiz özeni omurgamıza da göstermeliyiz. Duruş bozukluklarını ciddiye almalı, erken yaşta müdahale ile ilerlemesini durdurmalıyız. Unutmayın, omurga vücudun pırlantası gibidir.” dedi.