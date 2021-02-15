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    Skualen yağı nedir, faydaları nelerdir? Skualen yağı nasıl kullanılır?

    Köpekbalığı karaciğerinden elde edilen skualen yağı, kozmetik ve cilt bakımında tercih edilen değerli yağlar arasındadır. Peki skualen yağı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 17:22
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    Skualen yağı nedir, faydaları nelerdir? Skualen yağı nasıl kullanılır?

    Zeytinyağı ve köpekbalığı karaciğerinde bulunan Skualen, antik çağlardan beri hem güzellik hem şifa amaçlı çok yönlü kullanılmış mucizevi bir hidrokarbondur.

    Derin dip köpekbalıkları yaşama sımsıkı sarılmış canlılığa sahiptir. Bu derin dip köpekbalıklarının karaciğerleri kendi boylarının 1,5 katı uzunluğunda ve U şeklindedir. Karaciğer ağırlıklarının %90 ı Skualen yağı oluşturur.

    İşte bu sert yaşam alanında hayatta kalmalarının nedeni Skualen’dir.

    Skualen’in diğer katkı maddeleri ile birlikte yağ olarak kullanılabilme özelliği, diğer yararlı maddelerin temizlenmesi ve besin maddesi vermesi için çeşitli cilt bakım ürünlerinde yararlı olmasını sağlar.

    Cilt kremleri ve kozmetik ürünlerinde olduğu kadar aşılarda da kullanılır.

    Skualen yağı nedir, faydaları nelerdir? Skualen yağı nasıl kullanılır? #1

    SKUALEN YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

    Skualen, normal hücreleri hasarlardan ve serbest radikallerden kaynaklanan bölünmelerden koruyan güçlü bir antioksidandır.

    Üst düzey lipofilik özelliği, vücutta biriken, başta ağır metaller olmak üzere, birçok kanserojen maddenin çözülerek dışarı atılmasını sağlar.

    Skualen özellikle kemoterapi ve radyoterapi etkilerini arttırmakla beraber karaciğer fonksiyonlarını düzenlemektedir.

    Cildin su tutma kapasitesini artıran nemlendirici özelliklere sahiptir.

    Günümüzde aklınıza bile gelmeyecek olan bu yağ cilt dokusunu yenilemede, hepatit, güneş yanıkları, hafıza güçlendirici, kanser lösemi, kalp hastalıkları alerji gibi hastalıkların üstesinden gelmede yardımcı olmaktadır.

    Skualen yağı nedir, faydaları nelerdir? Skualen yağı nasıl kullanılır? #2

    SKUALEN YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Önce cildinizi temizleyin ve herhangi bir serumu uygulayın.Birkaç damla skualen yağı ile masaj yapın.

    Güneş koruyucu içerikli bir nemlendiriciyle bakımınızı bitirin.

    Aynı nemlendirici etkileri elde etmek için saçınızda ve tırnaklarınızda skualen yağı da kullanabilirsiniz.

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