SMA hastası Kumsal bebek yardım eli bekliyor

17 aylık olan Kumsal Ada Dağaşan’ın tedavisi için kampanya başlatan ailenin hesabına şu ana kadar 600 bin dolar yatırıldı. Tedavinin tamamı ise 2 milyon 250 bin doları buluyor.

Adana’da yaşayan ve henüz 17 aylık olan Kumsal Ada Dağaşan, SMA hastalığı ile savaşıyor.

Kumsal’ın ailesi yavrularının tedavi olabilmesi, artık acı çekmemesi, nefes almak, yemek yemek, su içmek gibi en basit insani ihtiyaçlarını makineler olmadan karşılayabilmesi için gecesini gündüzüne katıyor.

2 MİLYON 250 BİN DOLAR GEREKLİ

Kumsal’ın ABD’ye gidip tedavi olabilmesi için yaklaşık 2 milyon 250 bin dolar gerekiyor. Her geçen gün kaslarını kaybeden Kumsal bebeğin tedavisi için aile bir kampanya başlattı.

600 BİN DOLAR TOPLANDI

Resmi makamlardan onaylı “Kumsal’a Umut Ol” kampanyası ile şu ana dek yaklaşık 600 bin dolar toplayan aile, geriye kalan paranın toplanabilmesi için yardım bekliyor.

KUMSAL’A UMUT OL KAMPANYASI

VALİLİK ONAYLI HESAP NUMARASI: TR47 0004 6003 3488 8000 2063 73