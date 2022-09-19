SMA Tip-1 hastası olan Eda için başlatılan yardım kampanyası amacına ulaştı. Minik Eda'ya, Dubai'de gen tedavisi ilacı uygulandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan Hatice Baytekin'in (30) 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konulmasının ardından ailenin, çocuklarını yaşatma mücadelesi başladı.

Eda'nın, Macaristan ve Dubai'de uygulanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrenen Baytekin Ailesi, 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

Aileye destek çığ gibi büyüdü

DHA’nın haberine göre; İnegöl ilçesi başta olmak üzere çığ gibi Türkiye'ye yayılan yardım kampanyasına binlerce kişi destek verdi.

Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden 640 gün sürdürülen kampanya, 4 Ağustos akşamı gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi.

Kampanya tamamlandı, kutlama yapıldı

Kampanyanın tamamlandığını öğrenen Eda'nın ailesi ve sevenleri ilçe merkezinde toplanarak kutlama yaptı.

Araçlarla konvoy yapan grup daha sonra halay çekti. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı.

SMA'lı minik Eda'ya, Dubai'de gen tedavisi uygulandı VİDEO



“Eda’m koşup oynayacak”

Eda, 17 Ağustos’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Dubai'ye giden küçük kızın tedavisinde 1 ay tamamlandı.

Dün itibariyle Eda’yı sağlığına kavuşturacak olan 1 milyon 800 bin dolar değerindeki gen tedavisi ilacı uygulandı. İlacın uygulanmasının ardından Eda, fizik tedaviye başladı. Açıklama yapan Eda’nın annesi Hatice Baytekin, “Tüm Türkiye ve yurt dışında büyük bir kampanya başlatmıştık. Kampanya başarıyla sonuçlandı. Şu an Dubai’deyiz. Bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Tedavimiz güzel şekilde devam ediyor. Fizik tedavisi devam ediyor. Gen ilacı verildi. İnşallah başarı ile sonuçlanacak ve Eda’m koşup oynayacak.” dedi.