Smoothie'ler düşündüğümüz kadar sağlıklı mı

Özellikle sosyal medyada sağlıklı beslenmenin anahtarı olarak lanse edilen smoothie'ler hakkında bilinmesi gerekenleri, faydalarını, zararlarını ve sağlıklı smoothie tariflerini derledik.

Smoothie'lerle dolu fotoğraflar özellikle sosyal medyada çok fazla yer almaya ve doğru beslenme standardı haline gelmeye başladı. Peki, smoothie'ler gerçekten sağlıklı mı? Genel olarak evet, smoothie'ler faydalıdır. Ama dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Smoothie'lerin sadece içecek değil neredeyse tam bir yemek olduğunu bilmek önemlidir. Bu, diyetlerini daha sağlıklı hale getirmeye çalışan herkesin ana hatasıdır. Sadece meyvelerden oluşan smoothie'ler tokluk vermez, sadece ekstra kalori verir. Yarım saat içinde kendinizi acıkmış hisseder, bitki ağırlıklı beslenmeyi bırakır ve eski beslenme düzeninize geri dönersiniz.

Buradaki önemli nokta, smoothie'lerde değil, bilimde. Bir muz, bir avuç çilek ve fındık beyniniz tarafından bir atıştırmalık olarak algılanacaktır, ancak aynı bileşenlerin içecek şeklinde olması beyninize bu sinyali göndermeyecektir. Araştırmalar, sıvı kalorilerin katı kalorilerden daha az tokluk sinyali ürettiğini doğrulamaktadır.

Bu neden oluyor? Ezilmiş meyveler, bütün halindeki meyvelerden daha yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu, glikozun kana daha hızlı emildiği ve bu nedenle smoothie'lerin vücudu tam bir öğünden daha az doyurduğu anlamına gelir. Bu nedenle, aşırı kilolu veya aşırı yemek yiyen kişilerin smoothie tüketmeleri önerilmez.

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA YÜKSEK KALORİ İÇERİRLER

Çoğu zaman smoothie'ler kruu yemiş ve katkı maddelerinin içeriği nedeniyle kalori açısından oldukça zengindir, 150 ila 700 kalori arasında değişirler. Standart bir Hindistan cevizi, chia tohumları ve her türlü sözde süper gıda içeren bir smoothie en az 700 kalori içerir.

Birçok kişi için bu sayı günlük alınması gereken kalorinin yarısına eşittir ve smoothie'nin sadece birkaç saat tokluk vereceği göz önüne alındığında, onu tüketmek pek yararlı değildir.

Smoothie'ler her zaman taze sıkılmış meyve sularının zor kaderine maruz kalmazlar. Beslenme uzmanları lif eksikliği ve yüksek şeker içeriği (doğal olsa bile) nedeniyle meyve sularını bütün halindeki meyveler yerine tüketmeyi önermiyorlar. Bu durum smoothie'lerde olmaz. Tatlılara iyi bir alternatiftirler ve hafif bir öğün için en iyi seçenek olmaya devam ediyorlar. Sadece onları nasıl doğru yapacağınızı öğrenmeniz gerekiyor.

SAĞLIKLI BİR SMOOTHİE NASIL YAPILIR?

Smoothie'ler, herhangi bir tam öğün gibi protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşmalıdır. Herhangi bir smoothie'nin temeli meyveler veya sebzelerdir, yani karbonhidratlardır. Uzun süre tok kalmak için bunlara protein ve yağ kaynakları eklemeniz gerekir.

Smoothie'lerin faydalarını proteinle tamamlayabilirsiniz. Bu seçenek özellikle bitki bazlı bir diyete bağlı olanlar için uygundur. Herhangi bir fındık ezmesi, susam tohumu, ayçiçeği, keten tohumu, balkabağı ve chia işe yarayacaktır.

Ayrıca bir çay kaşığı bitkisel yağ veya avokado gibi yağlı bir meyve tarifinizi güçlendirecektir. Avokado ayrıca smoothie'nize daha kremsi bir doku verir.

Gıda kombinasyonları, genellikle unuttuğumuz doğru beslenmenin temelidir. Smoothie'lerde tatlı meyvelerin (muz, hurma ve kuru meyveler) kullanılması önerilmez. Kalorileri oldukça yüksektir ve yüksek şekerli meyveler diğer besin gruplarıyla iyi eşleşmez.

Ekşi ve yarı asitli meyveler (şeftaliler, elmalar ve turunçgiller) tohum ve yağlarla iyi eşleşirler.

Yeşilliklerin vücut için faydalarını hatırlatmaya gerek yok. Lif, kalsiyum, A, B ve C vitaminleri bakımından zengindirler ve smoothie'lerde önemli olan şeker içermezler. Yeşillikler smoothie'nin tadını çok fazla etkilemez, faydalarını artırır ve şeker miktarını azaltırlar. Yeşil smoothie'ler şekerli kaselere iyi bir alternatiftir.

Doğru smoothie tarifleri için şu kombinasyonları deneyebilirsiniz:

- Kiraz + kakao + Hindistan cevizi yağı + badem

- Çilek + süzme yoğurt + chia tohumları

- Avokado + yaban mersini + ıspanak + protein

- Mango + süt + susam tohumları

- Avokado + ananas + badem + fesleğen + isteğe bağlı baharatlar (zerdeçal, tarçın, vanilya, biber)

- Muz + hurma + Hindistan cevizi + fındık

- Çilek + süzme peynir (veya diğer süt ürünleri) + muz