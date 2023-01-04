- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Meğer o hastalıkların dermanıymış...
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Meğer o hastalıkların dermanıymış...
- 04.01.2023 - 14:13
Yemeklerin vazgeçilmezi olan ve sofralardan eksik olmayan soğan, içerdiği vitamin ve minerallerle sebzelerin önüne geçiyor.
Çiğ ya da pişmiş olarak kullanılan soğanın suyu da sağlık problemleri için kullanılıyor. İçerisinde A, C ve E vitamini bulunduruyor.
Neredeyse her yemeğe kullanılan soğanın kabukları soyulduktan sonra çöpe atılıyor. Aslında tam bir israf.
Yapılan araştırmalara göre soğanın kabukları yüksek miktarda antioksidan, lif ve flavanoid içeriyor. Cilt sağlığına da büyük bir katkı sağlıyor.
Aynı zamanda çöp diye attığımız soğanın kabukları birçok hastalığa şifa diye kullanılıyor. Peki bu hastalıklar hangileri? İşte soğan kabuğunun şifa olduğu hastalıklar ve kullanım şekilleri...
Soğan Kabuklarının önlediği hastalıklar
- Kalp ve damar hastalıkları
- Kolon kanseri
- Obezite
- Sindirim sistemi problemleri
- Tip 2 diyabet
Cilt sağlığı için birebir
Soğan kabukları hücre yenileyici özellikleri sayesinde yara ve sivilcelerin iyileşmesini sağlar. İçerdiği antioksidan sayesinde cilt problemlerini önler ve daha sağlıklı bir cildin oluşmasını sağlar. Ufak yara ve kesikleri için soğan kabuklarından faydalanabilirsiniz.
Soğan kabuklarını nasıl kullanabilirsiniz?
Yemeklerde kullanın
Yıkadığınız soğan kabuklarını ufak parçalar haline getirip çorbalarına ve yemeklerinize ekleyebilirsiniz.
Soğan kabuklarıyla çay yapın
Çayınıza ekleyeceğiniz kadar soğan kabuğu alıp bir kaseye yerleştirin. Üzerine kaynamış su ekleyin. Kasenin üzerini kapatıp 15 dakika kadar dinlendirin. 15 dakika sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz.