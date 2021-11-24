Soğan keserken gözyaşlarını önlemek için 6 ipucu

Soğan denilince akla ilk gelen görüntü muhtemelen bize döktürdüğü gözyaşıdır. Ağlamayı durdurmanın püf noktalarına ek olarak, günlük olarak birçok tarifte kullandığımız soğanın faydalarını araştırdık.

Soğan, ekimi 3 bin 200 yıl öncesine dayanan kanıtlar bulunan eski bir besindir. Hipokrat, yüzyıllar önce potasyum ve düşük sodyum yönünden zengin olması nedeniyle idrar söktürücü olarak, kükürt bileşenlerinin antiseptik ve mukolitik özellikleri ile birlikte quercetinin iltihap önleyici etkisi nedeniyle yaraları iyileştirmek ve solunum yolu hastalıklarını tedavi etmek için soğan önermiştir.

Kışlık ve yazlık olmak üzere iki çeşidi vardır. Kış çeşitleri sarı, yaz çeşitleri ise beyaz ve mor olarak öne çıkmaktadır.

Soğan ilgili öne çıkan beslenme yönlerinden biri, düşük kalorili olmasıdır. 100 gram soğan sadece 30 kaloridir. Soğanlar potasyum, magnezyum, kükürt, bakır, kalsiyum ve A, B, C ve E vitaminlerini içerir. İçerdiği kininler ve flavonoidler sayesinde sindirim geçişinin daha iyi çalışmasını sağlayan ve kandaki şeker seviyesinin düşmesine yardımcı olan bol miktarda su ve lif içerir. Bu yönüyle şeker hastalarına çok yardımcı olabilecek bir besindir.

SOĞANIN SAĞLIK YARARLARI

Yapılan araştırmalar, soğanın, suyunun veya soğandan türetilen ekstraktların antioksidan, antimikrobiyal, iltihap önleyici ve bağışıklık güçlendirici özellikler gibi sağlık üzerinde birçok etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, çeşitli araştırmalar obezite, diyabet, kanser, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar, kolit, böbrek hastalığı, kısırlık ve solunum bozuklukları gibi bazı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yararlılığını araştırmıştır. Bu çalışmaların sonuçları umut vericidir ancak kesin bir yarar söz konusu değildir, çünkü bu faydaları doğrulamak için insanlar üzerinde yapılmış klinik deneyler gereklidir.

Her durumda beslenme uzmanları, soğanın sağlıklı bir diyet içindeki olumlu etkilerini övmektedirler. Geleneksel olarak soğan, sağlıklı diyetlerde ve özellikle Akdeniz diyetinde neredeyse temel bir unsur olarak her zaman mevcut olmuştur.

NASIL HAZIRLANIR?

Hazırlık şekli, soğandaki biyoyararlanımı ve biyoaktif bileşiklerin içeriğini değiştirebilir, hatta kullanılan pişirme yöntemine göre soğanın içeriği farklılık gösterir. Örneğin,bazı kükürt bileşiklerinin içeriği kaynama sırasında azalır, ancak kızartma ve buharda pişirme veya mikrodalgada pişirme sırasında artar.

Soğanların çok yönlülüğü, hariak özelliklerinden bir diğeridir. Örneğin, salata için çiğ soğan bize ferahlatıcı, yoğun ve gevrek bir tat verecek, domates ve biraz yağ ile birlikte mükemmel bir öğün olacaktır. Soğan sirkesiz suda ve tuzda salamura edilirse, bize sağlıklı bir atıştırmalık olmanın yanı sıra sindirim sistemimizi ve ayrıca bağışıklık sistemimizi geliştirmemize yardımcı olacak doğal bir prebiyotik sağlayacaktır. Soğanlar kolayca pişirilebilir ve yüzlerce tarifte kullanılabilir.

İrritabl bağırsak sendromu gibi belirli hastalıkların belirtilerini şiddetlendirebilen yüksek Fruktan bileşik içeriği nedeniyle dikkatli bir şekilde yenilmelidir. Tabii ki soğan alerjisi olanlar soğan tüketmemelidir ancak soğan alerjisi yaygın gıda alerjilerinden biri değildir.

AĞLAMAYI ÖNLEMEK İÇİN PÜF NOKTALARI

Soğanı keserken yoğun bir göz kaşıntısıyla karşılaşmamak için gerekli olan bir tarifte soğandan vazgeçmeyen var mı? Bizi ağlatan şey, onu kestiğimizde açığa çıkan kimyasallardır ve buna esas olarak kükürt bileşikleri neden olur.

Soğanı kestiğimizde kükürt gazı buharlaşarak gözümüze ulaşır ve burada gözyaşı suyuyla birleşince sülfürik asit oluşturur. Sülfürik asit çok tahriş edici olduğundan, ani reaksiyon koruyucu bir önlem olarak tam olarak daha fazla gözyaşı üretilmesidir. Herhangi bir sağlık riski oluşturmayan vücudun doğal bir tepkisidir, ancak çok can sıkıcıdır.

Soğanın doğrandığında oluşturduğu kaşıntıyı azaltmak için farklı püf noktaları vardır. Herkesin tercihleri ​​​​vardır ve muhtemelen aşçıların bağışık görünmesinin nedeni, kesme işini o kadar hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirirler ki, gözyaşlarına neden olan kimyasal reaksiyona neredeyse hiç zaman ayırmazlar.

İşte soğan keserken gözyaşlarını önlemek için ipuçları:

- Soğanı doğrarken suya batırın. Bu şekilde gazlar seyreltilir ve güçlerinin en azından bir kısmı kaybolur.

- Kesmeden önce soğutun veya hatta dondurun. Bu, uçucu kükürt bileşiklerinin oluşum sürecini yavaşlatır.

- Koruyucu gözlük takın.

- İyi havalandırılmış bir yerde, pencere açıkken veya üzerine davlumbaz varken soğanı kesmeyi deneyin.

- Tahrişe ve gözyaşlarına neden olan daha fazla maddenin açığa çıkmasına neden olan dişleri olan bıçaklardan kaçının.

- Soğanı olabildiğince çabuk ve ince, keskin bir bıçakla kesin.