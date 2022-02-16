Sabahları aç karnına kimyon ve bal karışımı içmenin mucizevi faydaları

Birçok yemeği tatlandırmak için kullanılan kimyon, bal ile karıştırıldığında mucizevi bir besin değeri kazanıyor. Sizler için kış aylarının vazgeçilmezi kimyon ve bal karışımının faydalarını derledik.

Baharatın ana vatanı olan Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde yetişen kimyon, Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan baharatlar arasında yer alıyor.

Maydanozgiller familyasından gelen bir baharat çeşidi olan kimyonun insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor.

Özellikle soğuk algınlığından felç ve enfeksiyon tedavisine kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen kimyonun faydaları, bal ile karıştırıldığında ise ikiye katlanıyor.

Peygamber Efendimiz’in de dediği gibi bal, ölüm hariç her derde deva kabul ediliyor. Tabii faydasını görebilmek için balın hakiki olması önem arz ediyor.

Peki kimyon ve bal karışımının faydaları nelerdir? İşte kış aylarının vazgeçilmezi kimyon ve bal karışımının yararlarını sizler için derledik.

KİMYONUN FAYDALARI

Soğuk algınlığı ve felç gibi pek çok hastalığa iyi gelen kimyon, insan vücudunun ihtiyacı olan besin değerinin büyük kısmını karşılar.

Güçlü bir demir deposu olan kimyon, düzenli tüketildiğinde kemik ve kas gelişimine katkı sağlar ve aynı zamanda kemik erimesi hastalığına da yardımcı olur.

Magnezyum bakımından zengin olan kimyon, anemi hastalığında doğal ilaç olarak kullanılır.

Saçların dökülmesini ve yıpranmasını önleyerek daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Ciltte oluşan sivilce akne, dökülme ve tahriş gibi durumları yatıştırmada oldukça etkilidir.

E vitamini bakımından zengin olan kimyon kırışıklık, yaşlanma ve sarkmaları önler.

Kadınların menopoz dönemlerini rahat geçirmelerini sağlar.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Gıdalardan kaynaklı oluşan zehirlenmeleri önler.

Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

Boğaz ağrılarını hafifletir ve öksürüğü önler.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir.

Saçların daha sağlıklı uzamasını destekler.

Kansızlığa ve adet düzensizliğine iyi gelir.

Mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Kanser hücreleriyle savaşır.

KİMYON VE BAL KARIŞIMI

Yüksek oranda demir içeriğine sahip olan kimyon, özellikle demir ihtiyacının arttığı gebelik ve emziklilik döneminde olan kadınlar tarafından tüketilmesi gerekir.

Aynı dönemde gereksinimi artan bir diğer mikro besin öğesi ise kalsiyumdur. Kalsiyum yeterli düzeyde alınmadığında annede diş çürükleri, osteoporoz gibi hastalıkların gelişim riski artar. Bu nedenle anneler, kalsiyumdan zengin kimyonu yemeklere eklemelidir.

Bunun yanı sıra kimyon, içerisindeki timol adı verilen mucize bileşen sayesinde emzikli kadınlarda süt üretimini artırır. Kimyonun bal ile beraber tüketimi ise bu etkiyi iki katına çıkarır. Ancak emziren annelerin kimyonu tüketmen önce doktora danışmaları tavsiye edilir.

Kimyon ve bal karışımı yapmak için 5 yemek kaşığı çekilmiş kimyonu cam kavanoza koyun ve üzerine 15 yemek kaşığı bal ilave edin.

Sonra karıştırın ve sabahları bir yemek kaşığı aç karnına tüketin. Kimyon ve bal karışımı, sindirimi uyarıcı salgı üreterek etkisini gösterecektir.

KİMYON ÇAYI FAYDALARI

Balgam sökücü özelliğe sahiptir.

Soğuk algınlığı ve nezleye iyi gelir.

Karın ağrılarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Karaciğer sağlığını korur.

Safra üretimini destekler

Sindirime yardımcı olur.

Birçok kanser hastalığına iyi gelir.

Yapılışı: 1 tatlı kaşığı kimyon tohumunu 1 bardak kaynamış suya ilave edin ve kaynatıp süzün. Süzdükten sonra içine yarım limon suyu sıkıp içebilirsiniz. Günde 2 bardak kadar tüketilmesi tavsiye edilir.