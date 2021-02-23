Soğuk algınlığını önlemek için 5 ipucu

Yaklaşan bir soğuk algınlığı hissi, içinde bulunduğumuz salgın günlerinde ekstra korkuya ve sağlık zararına neden olabilir ancak bazı ipuçları ile soğuk algınlığı başlamadan önce önleyebilirsiniz.

Yaklaşan bir soğuk algınlığı hissi, planlarınızı engelleyebilir, işinizi bozabilir ve herhangi bir egzersiz programınızı durdurabilir. Soğuk algınlığı her yıl ülkemizde milyonlarca insanı etkilemektedir.

Kötü bir soğuk algınlığı nedeniyle hasta olmayı önlemenin en iyi yolu, belirtilerinizi erkenden fark etmek ve yönetmektir.

YAKLAŞAN SOĞUK ALGINLIĞININ BELİRTİLERİ

Soğuk algınlığı boğazınızda bir gıdıklanma, burun akıntısı veya gözde sulanma ile uyarı verebilir. Çamaşır yıkamak veya bulaşık yıkamak gibi günlük işlerinizi yaparken sizi yavaşlattığını fark edebileceğiniz vücut ağrıları ve yorgunluk hissedebilirsiniz. Bunlar, bağışıklık sisteminizin etkilenmeye başladığına ve tipik rutininize ara verme zamanının geldiğine dair sinyallerdir.

SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

1. Bol sıvı tüketin

Boğaz kaşınmasını hafifletmek için bol su, sıcak çay veya et suyu (aşırı yağdan kaçının) ile susuz kalmayın. Ekstra sıvılar tıkanıklığı giderebilir ve boğazınızı ve geniz yollarınızı nemli tutabilir; bu, kendinizi sürekli olarak burnunuzu silerken, burnunuzu ve boğazınızı kuru ve tahriş hissediyorsanız, önemlidir. Daha da iyisi, boğazı mukusla savaşabilecek ve ağrıyı hafifletebilecek detoks edici maddelerle kaplamaya yardımcı olmak için sıcak suya veya çaya biraz limon veya bal ekleyin.

2. Sıcak kalın

Virüsler ve bakteriler serin veya nemli ortamlarda gelişme eğilimindedir. Soğuk algınlığı ile hastalandığınızda vücut ağrıları ve yorgunluğun yanı sıra üşüme de yaşayabilirsiniz ve bu semptomların bazılarını iç mekanlarda kalarak ve birkaç battaniyenin altına girere tersine çevirebilirsiniz.

Bir daveti kabul ederek veya yorucu bir iş yaparak kendinizi aşırı yormak yerine günü güzel bir kitap ve sıcak çay ile geçirmeyi deneyin. Mümkünse en iyisi, yaklaşık 24 saat boyunca sıcak ve iç mekanda kalıp dinlenmektir.

3. Ekstra dinlenin

Bol uykuya zaman ayırın. Yaklaşan bir virüsle savaşmak için uykuya ihtiyacınız olacak. Yetişkinler, sağlıklı bir beden ve zihin için yaklaşık 7-9 saat uykuya ihtiyaç duyar; bu, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi ve vücudunuzun yakaladığınız mikropla savaşmasına yardımcı olur.

Burun akıntısı veya öksürük ile iyi uyumakta zorlanabilirsiniz. Durum böyleyse, burun geçişlerinizi açık tutmak ve gece boyunca daha kolay nefes almak için kendinizi yastıklarla desteklemeyi deneyin.

4. C vitamini ve çinko gibi takviyeleri alın

İlk soğuk algınlığı semptomları genellikle iyi bir C vitamini veya çinko dozuyla durdurulabilir. Araştırmalar, bu doğal ilaçların soğuk algınlığının süresini kısaltabileceğini ve semptomların şiddetini azaltabileceğini göstermiştir.

C vitamini, vücuttaki serbest radikallerle savaşan ve virüslerin çoğalmasını önleyen bir protein olan interferon üretimine yardımcı olan bir antioksidandır. Çinko minerali ise, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına ve yaraları iyileştirmesine yardımcı olur ve rinovirüs adı verilen yaygın soğuk algınlığı virüsünün çoğalmasını durdurabilir. Rinovirüs burun geçişlerinde ve boğazda büyür ve mukusa neden olur.

Uzmanlar, bağışıklık sisteminizin soğuk algınlığı semptomlarıyla savaşmaya başlamasına yardımcı olmak için 1.000-2.000 miligram C vitamini ve 40 miligrama kadar çinko almanızı tavsiye ediyor.

5. İltihabı azaltın

Tıkanıklık veya burun akıntısı, içinizin büyük bir temizliğe ihtiyacı varmış gibi hissetmesine neden olabilir. Sadece ısınmak için değil, aynı zamanda buhar oluşturmak ve tıkanıklığı hafifletmek için sıcak bir duş almayı deneyin. Ayrıca sinüslerinizi detoks etmek için başınızın üzerine bir havlu koymayı ve ardından zencefilli bir sudan buhar solumayı deneyebilirsiniz. Dikkatli olun; buhar yakabilir, bu nedenle sudan en az 10-15 cm uzakta durun.

Aşırı öksürük, iç kısımlarınızda iltihaplanma hissine neden olabilir, bu nedenle ağrıyı hafifletmek için ılık tuzlu suyla gargara yapmayı deneyin ve sisteminizde sıkışmış olabilecek bazı bakteri ve toksinleri dışarı atın. Ayrıca bu süre zarfında şeker veya işlenmiş gıdalar gibi iltihaba neden olabilecek yiyecekler yemekten kaçınmak isteyeceksiniz çünkü bunlar mukus oluşturabilir ve iyileşme sürecinizi bozabilir. Bunun yerine, tavuk çorbası veya sebze güveç gibi sıcak, bağışıklığı artıran seçenekleri tercih edin.

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KURTULMAK

Soğuk algınlığınızın devam ettiğini fark ederseniz, yapılacak en iyi şey stres faktörlerini çevrenizden uzaklaştırmak ve iyileşmeniz için gereken dinlenmeyi sağlamak ve iyi beslenmektir. Stres, vücudunuza giren virüslerle savaşmak için sıraya giren bağışıklık sisteminizdeki beyaz kan hücrelerinin sayısını azaltır.

Yukarıda listelenen ipuçlarına ek olarak, kendinizi rahat hissetmenize yardımcı olan ve sizi yeniden şarj edecek etkinliklere katılmayı unutmayın. Kendinize rahat bir yer ayarlayın, en sevdiğiniz televizyon programını izleyin ve biraz çorba için. Genel olarak, sağlıklı insanlar 7-10 gün içinde soğuk algınlığını atlatırlar.

Genel olarak, hastalığı önlemek, sağlık odaklı seçimler yapmak ve iyi hijyen uygulamaktan geçer. Bu, iyi el yıkamak ve öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ağzınızı kapatmak gibi basit şeyleri kapsar. Aynı zamanda, besleyici yoğun bir diyet yapmak ve düzenli hareket ve bol dinlenme arasında bir denge sağlamak gibi sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle de ilgilidir.