Soğuk algınlığıyla mücadeleye yardımcı 5 bitki çayı

İçinde bulunduğumuz kış günlerinde salgının da etkisiyle en büyük korkularımızdan biri de soğuk algınlığı. İşte hasta olduğunuzda belirtilerle mücadele etmenize yardım edebilecek 10 rahatlatıcı çay.

Bir kış günü soğuk algınlığı veya gripten dolayı hapşırma, öksürük, ağrı ve sancı çektiğinizde, kanepede bir yün battaniyenin altına kıvrılmaktan fazlasını yapmak istemeyebilirsiniz . Ancak bu senaryoya bir önemli şey daha ekleyin: Dumanı tüten bir fincan sıcak çay.

Çeşitli çaylar, yüzlerce yıldır soğuk algınlığı hastalarının kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor. Her şeyden önce sıcak sıvı, boğazı rahatlatarak tıkanıklığı ortadan kaldırabiliyor.

Doğanın eczanesinde bu basit bileşenlerden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Neredeyse herkes bir fincan çay yapabilse de, bitki çayı hazırlamanın günlük çaydan biraz farklı olduğu unutulmamalıdır. Bitki çayı yapmak için en iyi araçlardan biri bir çay presidir. Presin dibine bol miktarda bitki koyun, kaynar su dökün ve en az 20 dakika bekletin. Çayınızı daha da güçlü hale getirmek istiyorsanız, bir gece demlendirebilirsiniz.

SARIMSAK, ZENCEFİL VE BİBER ÇAYI

Bu çayın güçlü bir karışımı, bal eklenmeden acı olabilse de, bir soğuk algınlığı belirtisi hissettiğinizde denenmesi gereken en iyi seçeneklerden biridir. Sarımsak antibakteriyeldir; ayrıca bağışıklık sistemini uyarır, solunuma yardımcı olur, sindirim sistemini temizler ve sindirime yardımcı olabilir. Ancak, çok fazla tüketmenin özellikle 10 yaşın altındaki çocuklar için gastrointestinal sorunlara neden olabileceğini unutmayın. Bu nedenle zencefil bu çayın diğer bileşenidir. Hemen hemen her türlü mide rahatsızlığı veya mide bulantısına yardımcı olamsıyla bilinir.

Zencefil ayrıca ağrıya ve ağrılı kaslara da iyi gelir. Ve çayın son bileşeni: Kırmızı biber. Kırmızı biber antibakteriyeldir, sindirim sisteminize yardımcı olur ve dolaşımı artırır. Sarımsak, zencefil ve biber terlemeye neden olur ve bu da vücudu detoksuna yardımcı olur. Bu yüzden bu çay, soğuk algınlığını durdurmaya yardımcı olabilecek bir yumruk gibidir.

Çayı yapmak için birkaç dilim taze zencefil, bir diş doğranmış sarımsak, yarım çay kaşığı kırmızı biber ve en sevdiğiniz bitki çayına ihtiyacınız olacak. Sarımsağı ve zencefili önce 20 dakika kaynatın, ardından çayı demleyin ve kırmızıbiber ekleyin. Tatlandırmak için bal ekleyin (süt de ekleyebilirsiniz). En iyi sonuçlar için günde iki ila üç bardak için.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI

Bitkisel çaylar hakkında olması gerekenden daha az araştırma olsa da, zeytin yaprağı çayında, elenolik asit ve oleuropein adı verilen ve patojenlerin yayılmasını engellemede etkili olabilecek iki temel bileşik vardır. Zeytin yaprağı ayrıca yeşil çaydan daha fazla antioksidan ve C vitamini içerir ve tarih boyunca yüksek ateş ve sıtmayı tedavi etmek için kullanılmıştır.

Zeytin yaprağı çayını yapmak oldukça basittir. Ekstrakt, toz veya kurutulmuş yapraklar satın alabilir veya pestisit içermedikleri sürece kendi zeytin yapraklarınız ile hazırlayabilirsiniz. Günde üç kez bir çay kaşığı kurutulmuş yaprağı 20 dakika kadar demleyin, tat vermek için bal ekleyin, çünkü oldukça acıdır. Zeytin yaprağı çayı, kemoterapi ilaçlarına müdahale edecek ve kan basıncını düşürecek kadar güçlüdür, bu nedenle sizi veya aile üyelerinizi etkileyebileceklerse bir uzmana danışmadan tüketmetin.

FESLEĞEN VE ZENCEFİL ÇAYI

Mideyi yatıştıran, enfeksiyonlara ve solunum rahatsızlıklarına karşı savaşan ve hatta depresyonu engelleyen bir çay hazırlayarak fesleğenin hastalıkla savaşma potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz. Fesleğen ayrıca antioksidanlarla doludur ve antibiyotik özelliklere sahiptir.

Neyse ki kışın bile taze fesleğen elde etmek kolaydır, çünkü bu çay için taze olması en iyisidir. Demlediğiniz her su bardağı için bir avuç yaprağa ihtiyacınız olacak. Fesleğeni yıkayıp şeritler halinde doğrayın ve en az 10 ince dilim kullanın. 20 dakika demlendirin ve bal ile tatlandırın. Günde birkaç bardak içebilirsiniz.

Herhangi bir bitkisel ilaç gibi, fesleğenin ilaçlarla etkileşime girerek özellikle pıhtılaşma önleyici ve tansiyon ilaçlarının etkilerini artırabileceğini unutmayın. Ek olarak, hamile kadınlar fesleğendeki aktif yağlardan (ayrıca mercanköşk, kekik, nane ve biberiye) kaçınmalıdır.

NANE, ISIRGAN VE KARAHİNDİBA ÇAYI

Bu üç yabani ot, o kadar güçlü besinlerle doludur ki, bu çaydan sadece hastalıklarda değil her zaman faydalanabilirsiniz. Isırgan otu, çok güçlü antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir ve ıspanaktan 20 kat daha fazla kalsiyum dahil olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral içerdiğinden, besleyici bitkilerden biri olarak kabul edilir. Alerjilerden kaynaklanan kaşıntı ve hapşırmayı hafifletebilir ve demir seviyelerini artırabilir. Aslında ısırgan otu çayının o kadar çok faydası vardır ki hepsini saymak zordur.

Nane, kas ağrılarına, mide bulantısına ve gevşemeye yardımcı olur. Aynı zamanda antibakteriyeldir. Karahindiba enfeksiyonu azaltmaya, böbrek fonksiyonlarına yardımcı olmaya, adet şikayetlerini hafifletmeye, karaciğeri temizlemeye ve sindirime yardımcı olabilir.

Çayı hazırlamak için 30 gram kadar karahindiba, bir avuç ısırgan yaprağı (kurutulmuş veya taze ) ve bir avuç yaban nanesi ihtiyacınız olacak. Bunları bir çaydanlığa atın ve birkaç dakika kaynatın. Süzün ve balla birlikte için. Hafif bir müshil etkisi olabileceğinden, bu çaydan günde sadece bir veya iki fincan tüketin

Benzer şekilde, hamileyseniz dikkatli olun, çünkü çay uterusu uyarabilir (bu yüzden adet döngüsü için iyidir). Ayrıca bitki alerjilerinin farkında olun ve buna göre kaçının. Çay, ilgili bitkilere alerjisi olan kişilerde reaksiyona neden olabilir. İdrar söktürücü olarak işe yarayabileceği ve bazı kişilerde mideyi tahriş edebileceği için, bu çayı içtikten sonra büyük bir bardak su içmek en iyisidir.

LİMON BALSAMI VE KARA MÜRVER ÇAYI

Kara mürver bitkisinin sapları, tohumları ve yaprakları zehirli iken, bu meyveler soğuk algınlığı, ateş, ağrı ve sızılara çare olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Kara mürver; ateşi düşürerek, tıkanıklığı gidererek, karaciğeri ve böbrekleri temizleyerek ve hafif bir müshil gibi davranarak çalışır. Mürver aynı zamanda vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur, uygun şekilde pişirilmeleri ve hazırlanmaları şartıyla, bağışıklık sisteminize ihtiyaç duydukları desteği verebilir. (Otoimmün bozukluklardan muzdarip hastalarda bazı immün baskılayıcı ilaçların etkinliğini azaltabileceklerini unutmayın.) Kara mürverin ilk 24-48 saat içinde alındığında soğuk algınlığı belirtilerinin süresini azalttığı gösterilmiştir.

Limon balsamı ise hoş limon kokusu ve tadı ile iyileştirmek ve tatlandırmak için de kullanılmıştır. Bu büyümesi kolay bitki uykuya yardımcı olur, ruh halini iyileştirir, mideyi rahatlatır ve C vitamini ile doludur.

Çay hazırlamak için bir avuç taze (veya bir çorba kaşığı kurutulmuş) limon otu ve iki yemek kaşığı kara mürver kullanın. Toksisitesini önlemek için yaprakların ve sapların meyvelerden uygun şekilde ayrılması gerektiğinden, deneyimli veya doğrulanmış bir kaynak tarafından hazırlanmış kurutulmuş ürünleri kullanın. Benzer şekilde, güvenliğin sağlanması için tohumların pişirilmesi gerekir, bu nedenle en az 20 dakika kaynattığınızdan emin olun.