Soğuk hava yüksek tansiyon riskini artırıyor

Kalp krizi ve kalp sorunları riskini artıran soğuk havalarda tansiyon seviyelerini kontrol etmek, bu tür sorunlarla baş etmek için oldukça büyük önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarındaki düşüş, birçok sağlık sorununun durumunu kötüleştirebilir. Düşük bağışıklık, eklem ağrısı ve astım, tüm bu rahatsızlıklar kış aylarında tetiklenir.

Soğuk havalarda pek çok insanı rahatsız eden bir diğer sağlık sorunu da hipertansiyondur. Hava sıcaklıkları düşmeye başladığında, hipertansiyonu olan kişilerin kan basıncı seviyesi yükselir.

Sorun ileri yaştakilerde daha sık görülür. Soğuk havalar kalp krizi ve kalp sorunları riskini daha da artırır.

SOĞUK HAVA TANSİYONU NASIL ETKİLİYOR?

Soğuk hava damarları ve atardamarları daraltır. Bu nedenle kanı vücudun farklı bölgelerine taşımak için daha fazla güç gerekir. Sonuç olarak, kan basıncı artar.

Nem, atmosfer basıncı, bulut örtüsü veya rüzgar gibi havadaki ani değişiklikler nedeniyle de tansiyon seviyeleri etkilenebilir. Tansiyon seviyelerinde hava durumuna bağlı değişiklik, 65 yaşın üzerindeki kişilerde daha yaygındır. Ayrıca, kışın kilo alımı ve fiziksel aktivite eksikliği de kan basıncı seviyesinde ani yükselmeyi tetikleyebilir. Kış aylarında kan basıncı seviyesinde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, mutlaka bir uzmana başvurun.

TANSİYON SEVİYELERİNİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN İPUÇLARI

İşte tansiyon seviyelerinizi normale döndürmenin başka yolları.

Alkol ve Kafeinden Uzak Durun

Kış aylarında alkol almak vücudunuzun hızla ısı kaybetmesine neden olabilir. Vücudun iç sıcaklığını düşürerek daha soğuk hissetmenizi sağlar. Bu nedenle kan damarları daralır ve kan basıncı yükselir. Her zaman iç mekanlarda kalsanız bile, alkol alımını durdurmak ve kafein alımını sınırlamanız çok önemlidir. Her gün 2 fincan kahve geçilmemelidir.

Katmanlar Halinde Giyin

Tek bir kalın ceket veya mont giymek yerine kat kat giyinmeyi deneyin. Katmanlar halinde giyinmek ısıyı hapseder ve daha sıcak hissetmenizi sağlar. Kalın bir ceket giydiğinizde vücut ısısını kolayca kaybeder, bu da size daha soğuk hissettirir ve tansiyon seviyenizi yükseltir. Ayrıca, soğuk havalara cildinizi en az şekilde maruz bırakmaya çalışın. Bu ayrıca cilt kuruluğunu önlemeye yardımcı olabilir.

Sağlıklı Beslenin

Diyetiniz, tansiyon seviyenizi yönetmede çok önemli bir rol oynar. Sağlıklı ve besleyici gıdalar yemek, kan basıncınızı kontrol altında tutar. Halihazırda yüksek tansiyon probleminiz varsa daha fazla sebze, meyve, süt ürünleri ve orta miktarda yağsız et, balık ve kepekli tahıllar yiyin.

Egzersiz Yapın

Yüksek tansiyon sorunu ile uğraşanların orta düzeyde egzersiz yapmaları önerilir. Vücudunuza gereğinden fazla yük bindirmek, vücudunuzu gereğinden fazla yorabilir ve sebepsiz yere sorunlarınızı artırabilir. Bu nedenle gün içinde yürüyüşler en iyi yardımcınız olabilir. Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmaya çalışın.