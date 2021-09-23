Vücut üzerinde kızarıklık, kaşıntı ve pullanmaya yol açan egzamanın soğuk havalarda artış gösterip göstermediği merak ediliyor. Peki, "Soğuk havalar egzamayı etkiler mi? Egzama belirtileri nelerdir?"

Egzama vücut üzerinde kızarıklık, kaşıntı ve pullanmaya neden olan kronik bir cilt rahatsızlığı olarak bilinirken, bulaşıcı olma özelliği ise yoktur.

Halk arasında oldukça yaygın bir hastalık olan egzamanın kesin bir nedeni olmamakla birlikte, anne ve babalarda olan atopik hastalığın çocuğa geçme riski oldukça yüksektir.

Egzama sorunu yaşayanlar bu hastalığın soğuk havalarda artıp artmadığını merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Egzamaya dair detayları merak edenler, "Soğuk havalar egzamayı etkiler mi? Egzama belirtileri nelerdir?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Soğuk havalar egzamayı etkiler mi? Egzama belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

SOĞUK HAVALAR EGZAMAYI ETKİLER Mİ?

Cilt hastalıklarına ve egzamaya soğuk havalarda daha çok rastlandığını belirten uzmanlar, bunun nedenini ise soğuk havanın deriyi kurutması olarak açıklıyor.

Yazın nem ve güneş egzama riskini azaltırken, soğuk havaların gelmesi egzama görülme ihtimalini artırıyor.

Egzama nedeniyle kuru olan cilt, soğuk havalarda daha çok kuruyor. Bu nedenle bol su içip, nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ciltte kızarıklık ve kaşınma,

Ciltte su toplanması ve şişlik oluşması,

Ciltte yanma hissi,

Ciltte oluşan renk değişikliği,