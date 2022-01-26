'Soğuktan kaşınıyorum' diyenler dikkat! O hastalığın habercisi...

"Soğuktan sıcağa girince kaşınıyorum, neden" diye soruyorsanız, soğuk alerjisine sahip olmak ihtimalinizi değerlendirin. İşte soğuk alerjisi ve belirtileri...

Havaların soğuması, cilt sağlığı başta olmak üzere birçok soruna yol açabiliyor.

Özellikle bir soğuk bir sıcak mekan değişimleri, ciltte kızarıklıklar, kaşıntı ve yansa hissi de oluşturabiliyor.

Soğuğa maruz kalma sonucunda en yoğun hissedilen his genellikle kaşıntı oluyor. Soğuk havalarda kaşınmanın altında yatan faktörlerden belirgin olanı ise "soğuk alerjisi" olarak karşımıza çıkıyor.

Peki soğuk alerjisi nedir, belirtileri neler? Soğukta neden kaşınırız? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SOĞUK ALERJİSİ NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Vücut ısısının düşmesi ile bağışıklık sistemi alerjik tepki verir. Soğuk rüzgâr, soğuk yiyecekler, soğuk suyla temas ile soğuğa maruz kalınan bölgelerde ortaya çıkar.

Kaşıntı, kızarıklık, karıncalanma, uyuşma, ağrı ve yanma belirtileri baş gösterir.

Kesin tanı için buz-küp testi uygulanır. Bir buz küpü veya 0-4 derece soğukluğundaki cisim deriye 4-5 dakika süreyle temas ettirilir; derinin o kısmın kızarıp şişmesi ile tanı kesinleştirilmiş olur.

SOĞUK ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Soğuğa maruz kalan bölgede kırmızı, kaşıntılı, kabarık şeritler,

Vücudunuz ısınırken etkilenen ciltte yanma hissi,

Maruziyet bölgesinde şişme,

Ateş,

Baş ağrısı,

Eklem ağrısı,

Yorgunluk

TEDAVİSİ

Soğuk alerjisinin kesin bir tedavisi yoktur. Asıl önemli olan ise soğuktan korunmadır.

Soğuğa maruz kalan bölgelerin örtülmesi önemlidir. Soğuk havada yüz bir atkı ile kapatılmalı, ele eldiven ve ayağa yün çorap, bot ya da çizme giyilmelidir. Soğuk alerjisi olan kişiler, soğuk içecek tüketmemeli, soğuk su ve havayla temastan kaçınmalıdırlar.