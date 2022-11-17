Solunum yolu hastalıkları ve astıma mucizevi çözüm! İşte İbn-i Sina'nın sadece iki malzemeli formülü

Solunum yolu hastalıkları ve astıma mucizevi çözüm! İşte İbn-i Sina'nın sadece iki malzemeli formülü

Tıp biliminin önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın önerdiği reçete, solunum yolu hastalıkları ve astıma deva oluyor. İşte İbn-i Sina'nın sadece iki malzemeli formülü...

Önemli tıp insanlarından olan İbn-i Sina pek çok sağlık sorununa farklı reçetelerle çare buluyor. Doğada hazırladığı bitki, meyve ve sebzeler ile farklı tedavi yöntemleri geliştiren isim, bağışıklığın artırılması gerektiğini kitaplarında sık sık yazıyor. Sina'nın astım ve solunum yolu hastalıkları için hazırladığı reçete ise yakından takip ediliyor.

Solunum yolu hastalıkları için İbn-i Sina'nın mucizevi formülü

İbni Sina bağışıklığın sağlanması için solunum yolu hastalıkların önlenmesinin en iyi yol olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hazırladığı karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaç yaptığı bilinen isim, en çok ise kuru incir ve zeytin yağı karışımını hastalara önermiştir.

Yine yapılan karışımın vücudun direncini attırdığını söyleyen ünlü tıpçıyı, günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan pek çok farklı bilim insanı da desteklemektedir.

Malzemeleri neler?

-250 gram kuru incir

-1 litre zeytinyağı

Formülün hazırlanışı

Öncelikle incirleri iyice yıkayınız. Ardından küp küp kesiniz. Kestiğiniz incirleri bir kavanozun içerisine ekleyip zeytin yağını üzerine ilave ediniz. Sonra kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Beş gün sonrasında sabah, akşam olacak şekilde iki defa bu karışımından yiyebilirsiniz. Formül, hem astım hem de solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça iyi gelecektir.